"Повод для оптимизма есть!" В Кремле сделали заявление об отношениях с Украиной

Нормализация отношений России с Украиной требует длительной работы, но повод для сдержанного оптимизма есть.

Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщение СМИ о том, что Киев приостанавливает процесс расторжения двусторонних соглашений с Москвой, передают РИА Новости.

"Пока преждевременно говорить о каком-то эффекте для нормализации. Здесь же речь идет о том, что ранее выход из очень большого количества документов произошел в ущерб интересам самих украинцев, украинского народа. Это было очевидно. Что касается дальнейших перспектив российско-украинских отношений - работа ведется, повод для весьма сдержанного оптимизма есть. Но не будем загадывать. Предстоит очень сложная длительная ответственная и кропотливая работа", - сказал он.

Дмитрий Песков Рен ТВ

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров принял решение о прекращении для Украины действия трех соглашений по экономическому сотрудничеству, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств.

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