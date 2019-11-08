"Центр влияния – в Москве!" Минкульт поставил на место УПЦ МП

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский считает, что Украинская Православная Церковь Московского Патриархата в своем названии должна обозначить принадлежность к Российской Церкви, поскольку центр ее влияния расположен в Москве.

Об этом он заявил в интервью РИСУ. По мнению Бородянского, принцип, что эта церковь должна внести в свое название принадлежность к РПЦ – понятная норма, которая просто определяет, кто есть кто.

"Мы понимаем, что центр влияния на Украинскую Православную Церковь Московского Патриархата находится в России, в Москве. Конечно, Украина должна каким-то образом учитывать это", – сказал министр.

Министр Бородянский выступил за переименование УПЦ МП Коллаж

Бородянский отметил, что государство не должно вмешиваться в вопрос формулировки названий религиозных объединений. Однако во время войны власть обязана обозначить, кто есть кто, и предоставить людям возможность сознательного выбора. В таком переименовании министр не видит никаких проблем.

"Государство же ничего не делало, оно просто сказало: давайте обозначим. Все. Свобода вероисповедания остается, но давайте обозначим, кто есть кто на этой территории", – добавил он.

"Все должны понимать, что центр влияния на Украинскую Православную Церковь Московского Патриархата в Москве – через тот же Синод", – отметил Бородянский.

Также министр заявил, что не видит проблем в поддержке государством процесса предоставления Томоса об автокефалии для украинских православных.

"Вообще, что это было, и как это произошло, и что значит, когда одна часть верующих не признает другую часть. Как мы знаем, например, Православная Церковь Киевского Патриархата была канонической церковью. Это означает, что миллионы верующих не могли реализовывать свои религиозные права в тот способ, которым они хотели – в канонической церкви. Это нормальное желание верующего человека – быть в канонической церкви. Для того, чтобы церкви стали каноническими, им предложили объединиться и создать единую поместную церковь. К этому предложению прислушались УПЦ КП и УАПЦ, которые не бы ли каноническими с точки зрения Вселенского православия, и некоторые епископы УПЦ МП", – объяснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада 20 декабря приняла законопроект, который обязывает УПЦ МП в своем названии указать принадлежность к РПЦ.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!