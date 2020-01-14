После публикации OBOZREVATEL "Слуги народа" отказались голосовать за изменения в Конституцию от Зеленского

В Верховной Раде сняли с повестки дня вопрос о направлении в Конституционный суд изменений в Конституцию. Накануне OBOZREVATEL писал, что глава Офиса президента Андрей Богдан внес в Раду сравнительную таблицу к изменениям в Конституцию от Владимира Зеленского, в которой "забыл" упомянуть пункт о сроках полномочия глав окружных и областных советов.

В публикации говорилось, что в сравнительной таблице от Богдана отсутствует пункт о ежегодной ротации глав окружных и областных советов. При этом, в самом законопроекте он присутствует. Таким образом парламентарии, читающие в основном сравнительную таблицу, могли "случайно" проголосовать за проект без пункта о ротации. В случае принятия, главы советов работали бы по 5 лет, а не 1 год, что существенно упростило бы влияние на них.

Текст законопроекта

Текст сравнительной таблицы

Кроме того, по словам собеседника OBOZREVATEL, близкого к реформе децентрализации, перед голосованием проекта во вторник, 14 января, в "Слуге народа" шла настоящая борьба за нужные голоса. При этом как руководство партии, так и Офис президента, требовали у "слуг" голосовать не за законопроект Зеленского, а за редакцию закона от главы ОП Андрея Богдана.

Однако, в зале ВР все же решили убрать вопрос из повестки дня, так как текст сравнительной таблицы не соответствует тексту законопроекта.

Как сообщал OBOZREVATEL:

президент Украины Владимир Зеленский 27 декабря внес в Верховную Раду доработанный проект закона о децентрализации, который предусматривает изменения в Конституцию страны;

ранее депутаты Европарламента заявляли, что введение института префектов, которое предусмотрено законопроектом Зеленского, может представлять угрозу децентрализации.

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