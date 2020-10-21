Зеленский может повысить Тимошенко и вернуть в команду Милованова: СМИ узнали о возможных перестановках

После местных выборов в Офисе президента Украины (ОПУ) возможны значительные кадровые изменения.

Об этом заявили журналисты издания "НВ" со ссылкой на данные из трех независимых источников.

В частности, может быть освобождена от должности заместитель главы ОПУ Юлия Ковалив, говорится в сообщении.

Заместителя председателя Офиса президента Кирилла Тимошенко могут повысить до должности первого заместителя, которую сейчас занимает Сергей Трофимов.

Экс-министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова якобы планируют вернуть в команду президента, но на какую именно должность, не уточнили.

Милованов и Ковалив эту информацию журналистам "НВ" не прокомментировали.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным соцопроса группы "Рейтинг" на 20 октября, 5% барьер на местных выборах преодолевают пять партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Батьківщина" и "За майбутнє".