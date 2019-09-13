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13 сентября • обновлено в 10:08
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Пошел в зал с микрофоном: Зеленский удивил странным выступлением на форуме YES

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Президент Украины Владимир Зеленский отличился необычным выступлением на форуме YES в Киеве. Произносить речь он начала на чистом английском языке.

Глава государства решил спуститься со сцены к слушателям. Зеленский не сразу нашел листок с подготовленной речью и решил импровизировать.

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Он устроил интерактив и спросил у зала, что для них значит счастье.

Большинство присутствовавших ответило, что счастье заключается в семье и детях. После краткого опроса Зеленский вернулся на сцену и заговорил уже на украинском.

Зеленский устроил интерактив на форуме

Зеленский устроил интерактив на форуме

Телеграм Сони Кошкиной

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший пленник Кремля Павел Гриб пояснил, почему не пожал руку Зеленскому.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Ну, тот английский, на котором говорит Зеленский, "чистым" назвать довольно сложно
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70rus xxx
70rus xxx
Похвально.Остался хорошим артистом.Пора возвращаться на сцену.
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