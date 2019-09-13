Пошел в зал с микрофоном: Зеленский удивил странным выступлением на форуме YES

Президент Украины Владимир Зеленский отличился необычным выступлением на форуме YES в Киеве. Произносить речь он начала на чистом английском языке.

Глава государства решил спуститься со сцены к слушателям. Зеленский не сразу нашел листок с подготовленной речью и решил импровизировать.

Он устроил интерактив и спросил у зала, что для них значит счастье.

Большинство присутствовавших ответило, что счастье заключается в семье и детях. После краткого опроса Зеленский вернулся на сцену и заговорил уже на украинском.

Зеленский устроил интерактив на форуме Телеграм Сони Кошкиной

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший пленник Кремля Павел Гриб пояснил, почему не пожал руку Зеленскому.

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