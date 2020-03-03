Порошенко: Зеленский не справился ни с одним из кризисов и перекладывает ответственность на других

Президент Владимир Зеленский должен нести персональную ответственность за провалы экономической, безопасностой и международной политики, а не перекладывать ее на назначенное им же правительство.

Об этом заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в комментарии журналистам (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Если вы спросите граждан Украины, то услышите ответ – премьер-министром у нас работает господин Зеленский. Кто у нас работает генеральным прокурором, Верховной Радой? Господин Зеленский. В зале сидят 250 Зеленских. Это большая власть, но это одновременно большая ответственность . И когда что-то не получается, то есть политтехнологический прием для того, чтобы попробовать, отправив в отставку, переложить ответственность", – сказал Порошенко.

Петр Порошенко

"Украинский народ мудрый и все понимает. И по лжи, и по обещаниям, и об ответственности за то, что сделать не удалось. Наша политическая сила не принимала участия в назначении этого правительства, и мы не будем принимать участия в его отставке", – сказал депутат.

Он отметил, что Зеленский и его команда не справились ни с одним из кризисов, которые происходили с начала года.

"То, что происходит – это, конечно, стыд. И по социальной защите людей – и это не только пенсии. И по уровню безопасности – и это не только принятие самолета из Уханя в Новые Санжары. И не только 18 февраля – просто реакция на происшедшее начало наступления российской армии, потеря двух опорных пунктов – и ответ какой? Посмотреть в глаза Путину, продолжить разведение. В день, когда наши представители встречаются в Минске, у нас пострадали 8 наших воинов: один героически погиб, семеро ранены. Власть должна дать адекватные ответы на эти вызовы. Отставка некоторых лиц – это не адекватный ответ", – подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что никакие кандидатуры на должность премьер-министра или министров народным депутатам до сих пор не представлены.

"Мне неизвестно о каких-либо кандидатурах. Никто не знает, для чего, что будет обсуждаться и какие кандидатуры. Все делается "под одеялом". Конечно, о прозрачности, об обсуждении речь не идет. Почему? Потому что кого ты к этому колонн не Обними, это все равно будет Зеленский. Я думаю, что это большая проблема, и это точно не способ для решения вызовов и угроз", – отметил лидер "Европейской солидарности".

Порошенко обратил внимание на то, что Зеленский своими действиями подрывает международную коалицию поддержки Украины и ослабляет ответственность Путина за агрессию против Украины.

"Что должно делать государство, когда есть внешние вызовы и угрозы? Потому разваливается коалиция в поддержку Украины. Есть угроза, что часть лидеров мира поедет в Россию на так называемое празднования семьдесят пятой годовщины "великой победы". И в этой ситуации нужно объединять украинцев, надо собирать лидеров политических сил, надо обсуждать планы, что будет делаться дальше. Пока этого не будет, любые косметические изменения ни к чему не приведут", – подчеркнул Порошенко.

"Лучше бы занялись решением социальных проблем. Принять изменения в бюджет, мы их представим, принять постановление правительства, которое обеспечит защиту наименее защищенных слоев населения. Есть для этого деньги. Мы делали это в гораздо более жестких условиях. Обеспечить приоритет на финансирование армии для того, чтобы не было до 30% уровня комплектации боевых бригад, которые находятся в зоне операции объединенных сил. Наконец услышать ответы", – посоветовал Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, парламентская фракция партии "Европейская солидарность" заявила, что требует созыва внеочередного заседания насчет не индексированных пенсий, ситуации с коронавирусом и прекращения финансирования телеканала ATR.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!