Порошенко заявил, что в будущей Верховной Раде не будет сотрудничать с популистами и поклонниками "русского мира"

Партия "Европейская Солидарность" точно не будет сотрудничать в парламенте следующего созыва с политическими силами, которые исповедуют популизм или идеи возвращения Украины к "русскому миру", – об этом лидер партии Петр Порошенко заявил в эфире телеканала "Украина".

"С кем я не вижу сотрудничества" Европейской Солидарности" в будущей Верховной Раде? Я не вижу сотрудничества с представителями "русского мира", так как все пять лет мы боролись с тем, чтобы Украина шла в Европу и защитилась от агрессии "русского мира". Мы не видим сотрудничества с популистами, потому что популизм как раковая опухоль уничтожает будущее Украины пустыми невыполненными обещаниями. И мы не видим своего сотрудничества с дилетантами, которые даже не знают, о чем они говорят, пытаясь на сегодняшний день учиться управлять государством за счет государства", – подчеркнул Порошенко.

Петр Порошенко Пресс-служба партии "Европейская Солидарность"

"С любыми политическими силами, которые не только задекларировали, но и реализуют позицию европейской интеграции, евроатлантической интеграции, – мы точно будем сотрудничать", – отметил лидер партии.

Он также напомнил, что за 28 лет идею европейской интеграции Украины декларировали многие политические силы и деятели, так ничего для этого и не сделали. "Я горжусь тем, что по оценкам независимых иностранных экспертов за последние 5 лет мы сделали больше реформ в Украине и больше для европейской интеграции, чем за предыдущие четверть века. Мы знаем и умеем это делать. Мы, если хотите, указатель, GPS навигатор, который точно укажет направление и расскажет, что и когда надо делать, чтобы не остановить движение реформ. Хочет кто-то к нам присоединиться – добро пожаловать", – сказал Петр Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Петр Порошенко заявил, что гордится делами против него от "пророссийских персонажей" и считает их как орден "За заслуги"

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!