Порошенко впервые отреагировал на скандал с сыном и российским рэпером Face в Лондоне

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что не осуждает своего младшего сына, который поднялся на сцену к российскому рэперу Face на концерте в Лондоне.

Как Порошенко отметил в комментарии для "Радио Свобода ", его сын уже взрослый и не должен отчитываться перед родителями за каждый поступок. Вместе с тем, Порошенко отметил, что сам бы на этот концерт не пошел.

"Какой-то рэпер, я его не знаю, но он выступает против оккупации Крыма, считает, что Крым украинский, выступает против власти Путина и поддерживает российский оппозицию, возможно, он и о Путине песню споет. Сын не маленький мальчик, чтобы спрашивать разрешения", – отметил Порошенко.

Депутат подчеркнул, что никакого общественного резонанса в связи с выступлением его сына нет.

Напомним, концерт рэпера Face в Лондоне состоялся 21 февраля. Младший сын экс-президента стоял на сцене с музыкантом, который прокричал: "Русские в Лондоне". После этого Порошенко-младший исполнил несколько куплетов песни.

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко заявил, что президент Владимир Зеленский должен нести персональную ответственность за провалы экономической, безопасностной и международной политики, а не перекладывать ее на назначенное им же правительство.

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