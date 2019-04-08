Порошенко уволил заместителя главы АП: что произошло

Президент Петр Порошенко освободил Алексея Филатова от обязанностей заместителя главы Администрации президента.
Об этом "Українським Новинам" сообщили источники в АП и юридических кругах, отметив, что указ об увольнении подписан и находится в аппарате Администрации.
"Его планируют опубликовать 21 апреля", — сказал инсайдер.
Алексей Филатов
president.gov.ua
Причины увольнения называют разные: Филатов уволен в связи с подачей заявления об отставке, а также есть предположение, что он не справился с поставленными задачами.
По словам инсайдера, указ обнародуют 21 апреля, чтобы не сеять панику в окружении президента.
"Это и нежелание накаливать ситуацию перед вторым туром, и необходимость обеспечить деятельность судебной реформы с действующим куратором",— подчеркнул источник.
На данный момент Филатов находится за границей.
Алексей Филатов родился 25 ноября 1976 в Киеве. Ведущий украинский адвокат, специалист в области судебной практики.
С июля 2014 года занимал должность заместителя главы Администрации президента Украины.
Отвечал за правовое обеспечение выполнения конституционных функций президента, в частности в области судоустройства, разработку и внедрение судебной реформы, представительство президента в судах.
Как сообщал OBOZREVATEL, 7 апреля президент Украины Петр Порошенко и заместитель его администрации Виталий Ковальчук провели встречи с некоторыми председателями ОГА, предлагая им написать заявления об отставке по собственному желанию.
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