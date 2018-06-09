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Порошенко провел переговоры с Путиным: что обсудили

27.6тЧитать новость на украинском

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с российским главой Владимиром Путиным.

Стороны обсудили вопрос освобождения украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых в тюрьмах РФ. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул важность скорейшего освобождения украинских политзаключенных, находящихся в России и на оккупированных территориях. Глава украинского государства обратил внимание на голодовку украинцев и выразил обеспокоенность ухудшением их состояния здоровья", – сказано в сообщении.

Новости
Еще один узник Кремля объявил голодовку

Порошенко и Путин договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят узников.

Петр Порошенко

Пресс-служба АП

В пресс-службе президента России сообщили, что в ходе переговоров обсуждалась ситуация на Донбассе и реализация минских соглашений, в частности, в контексте встречи министров иностранных дел государств "нормандского формата", которая пройдет в Берлине 11 июня.

Кроме того, Владимир Путин потребовал от Петра Порошенко освободить всех российских журналистов, арестованных в Украине.

Напомним, украинские политзаключенные массово объявили голодовку в российских СИЗО. Так, 19 марта в Симферополе отказался от приема пищи украинский активист Владимир Балух,

14 мая голодовку объявил украинский режиссер Олег Сенцов с требованием к Кремлю отпустить узников. 28 мая он согласился на поддерживающую терапию, потому что состояние его здоровья резко ухудшилось.

Следом за Сенцовым, голодовку объявил Александр Кольченко 31 мая. Однако, 7 июня он был вынужден ее прекратить из-за резкого ухудшения здоровья. 9 июня Станислав Клых присоединился к акции протеста.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Порошенко рассказал, что на встрече министров иностранных дел вопрос освобождения украинских политзаключенных в России станет одним из приоритетных.

Читайте все новости по теме "Украинские политзаключенные в России" на Обозревателе.

Тема
Украинские политзаключенные в России
Персоны
Петр ПорошенкоВладимир Путин
Место
Украина
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кацапомордые чяго так кукарекаете .вас че мрази сюдыть китото приглашал.ползите нахрень отседого .и наводите у себя в параше порядок а туть и без вас расберемси.
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Pavlov Dmiyty
Pavlov Dmiyty
Не истери, русскоговорящая хохлобыдлятина.
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Skipper Sailor
Skipper Sailor
В школу ходить, не пробовали? Там учат грамоте, вам пригодится!!!!!
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Петров Игорь
Петров Игорь
Петро Олыксийовый сказал по телефону "Остаточный прощавай".
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Графский Стеапн
Графский Стеапн
ПЕтю предупредили)))) ..." Рыпнешься и тебе писец!" Чтоб хохлы даже не думали устраивать провокации во время ЧМ-18. А то Илловайск с Дебальцево покажутся им игрой Зарница))))
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