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Порошенко прибыл на допрос в ГБР

2.5т Читать материал на украинском

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко пришел в понедельник, 12 августва, на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).

Как сообщает "Интерфакс-Украина", он был вызван на 9:30 на допрос в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой".

От каких-либо комментариев журналистам на входе в здание ГБР Порошенко воздержался.

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Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Тег
Государственное Бюро Расследований
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Serov Oleg
Serov Oleg
ахаха......свин привел к гбр двух дочек-женьку и сашку и младшенького сыночка-мишку....боится,что повяжут вора...
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Serov Oleg
Serov Oleg
ежедневно тягать борова шоколадного в гбр....14 уголовных дел позволяют....
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Гpaф дякyлa должен сидеть в тюрьме
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