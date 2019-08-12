Порошенко прибыл на допрос в ГБР

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко пришел в понедельник, 12 августва, на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).
Как сообщает "Интерфакс-Украина", он был вызван на 9:30 на допрос в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой".
От каких-либо комментариев журналистам на входе в здание ГБР Порошенко воздержался.
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Как писал OBOZREVATEL:
В мае 2019 года Порошенко вызывали на допрос в ГПУ по делам о преступлениях против евромайдановцев. Также в ГПУ ожидали от Порошенко подписания протокола допроса, который состоялся в ноябре 2016 года.
Затем в июле 2019 года Порошенко два раза побывал на допросах в ГБР.
При этом, комментируя скандал с допросами, пятый президент заверил, что ни одного уголовного дела, где бы он фигурировал, не существует.
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