Порошенко прибыл на допрос в ГБР

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко пришел в понедельник, 12 августва, на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).

Как сообщает "Интерфакс-Украина", он был вызван на 9:30 на допрос в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой".

От каких-либо комментариев журналистам на входе в здание ГБР Порошенко воздержался.

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