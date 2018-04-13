Порошенко обратился к Путину на "ты": у россиян истерика

Президент Украины Петр Порошенко обратился к главе РФ Владимиру Путину на "ты", заявив, что ответственность за вооруженный конфликт на востоке страны лежит именно на нем.

"На сегодняшний день уже создается атмосфера, что миротворцы нужны, без миротворцев нельзя. И ты не можешь, уважаемый господин Путин, либо неуважаемый, объяснить миру, а почему ты против. Значит, это на тебе лежит ответственность за ежедневные ранения и убийства украинских военных и украинских гражданских, на тебе лично лежит ответственность за развертывание войны и агрессии против нашего государства", – сказал Порошенко, передает пресс-служба главы украинского государства.

Он отметил, что Путин может очень легко прекратить гибель мирных людей и украинских военных, которые защищают родную землю.

"Ты очень легко это можешь сделать - это просто не применение права вето. Больше от тебя никто ничего не требует", – сказал украинский глава.

Президент также подчеркнул, что мандат миротворцев должен распространяться на все оккупированные территории. Очень странно звучало русское предложение применять миротворцев как эскорт для наблюдателей ОБСЕ.

"Эскорт - это нечто другое, уважаемые либо не уважаемые россияне. А у нас нужна полноценная миротворческая миссия, которая будет иметь мандат, полномочия и возможности по разоружению незаконных вооруженных формирований российского или местного происхождения под контролем россиян. Миротворцы чрезвычайно важны. Тот, кто против миротворцев - тот за войну. И мы не допустим, чтобы украинцев убивали", – отметил он.

По словам Порошенко, Украина готова немедленно вынести этот вопрос на голосование Совбеза "как только Россия примет позицию всего мира".

"Многие члены Совета безопасности готовы поддержать согласованный проект", – резюмировал президент Украины.

Обращение Порошенко к Путину не на шутку взбудоражило ставленников "русского мира" в сети. Большинство не придумали ничего лучше, как перейти на личности, и обсуждать внешность украинского президента.

"Говоришь на ты! А потом господин Путин", "Ну, хоть что-то. И все же это не дипломатия", "Хо*лам культура общения так и не привилась, газ теперь … (не) получит", – написали пользователи.

Также в сети отметились и защитники Путина, которым кремлевская пропаганда внушила идею "гражданской войны" в Украине.

"Перестаньте стрелять и договоритесь со своим народом, товарищ Порошенко, нечего валить на Путина", – прокомментировал возмущенный пользователь.

Как сообщал "Обозреватель", Порошенко рассказал, что свыше 40 стран готовы принять участие в составе миротворческой миссии ООН.