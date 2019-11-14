Помощник Зеленского тайно встретился с лоббистом Трампа: найден "русский след"

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак встречался с бывшим советником главы США Дональда Трампа Брайаном Ланза.
Как передает УП, встреча прошла вечером в среду, 13 ноября, в киевском ресторане "Гудман" на улице Жилянской.
Изначально американский лоббист проводил время в компании помощницы Ермака, который сел за стол немного позже, около 22:00.
О чем говорили стороны – информации нет. Ланза известный тем, что помогал снять американские санкции с российского олигарха Олега Дерипаски.
Ермак встретился с экс-советником Трампа
УП
Как сообщал OBOZREVATEL:
Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку скандального разговора, который прошел между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, и привел к началу процедуры импичмента у американцев.
При этом Трамп заявил, что начатая процедура импичмента американской демократической партии является государственным переворотом.
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