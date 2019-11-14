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14 ноября • обновлено в 21:46
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Помощник Зеленского тайно встретился с лоббистом Трампа: найден "русский след"

1.2т
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Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак встречался с бывшим советником главы США Дональда Трампа Брайаном Ланза.

Как передает УП, встреча прошла вечером в среду, 13 ноября, в киевском ресторане "Гудман" на улице Жилянской.

Изначально американский лоббист проводил время в компании помощницы Ермака, который сел за стол немного позже, около 22:00.

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О чем говорили стороны – информации нет. Ланза известный тем, что помогал снять американские санкции с российского олигарха Олега Дерипаски.

Ермак встретился с экс-советником Трампа

Ермак встретился с экс-советником Трампа

УП

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Дональд Трамп Андрей Ермак Владимир Зеленский
Место
Украина Киев
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