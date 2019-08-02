"Получили гоблинов в форме РФ": у Зеленского сделали радикальное заявление о языке

Политтехнолог и советник президента Украины Владимира Зеленского Никита Потураев заявил, что Украине нужно забыть о русском языке как региональном и защищать его исключительно на уровне национальных меньшинств.

Своей позицией поделился он в интервью LB.ua. Потураев заверил, что никогда не поддерживал идею главы Офиса президента Андрея Богдана.

"Я сказал, что поддерживаю его право высказать такую ​​точку зрения, основанную между прочим на законе об особом статусе Донбасса", – уточнил он.

Потураев сделал заявление о языке

"Я против. Мы не должны поддаваться на всякий шантаж, даже вооруженный. У нас работает приоритет европейского законодательства над национальным. Мы должны создавать условия для развития коренных народов. Кроме украинского, это еще и крымлы. Остальные – национальные меньшинства", – заявил Потураев.

По словам политтехнолога, притворяться, что в Украине нет русского национального меньшинства, не стоит. "Ведь именно из-за этого мы имеем этих гоблинов на Донбассе в форме российской армии только без опознавательных знаков", – пояснил он.

Никита Потураев Цензор.НЕТ

"Есть русское национальное меньшинство. Мы должны понять, где оно проживает и какова его численность, и на той территории обеспечить правами. А о региональных языках забыть, потому что это путь к большим проблемам. Украинский – главный и единственный государственный язык в стране. Иначе и быть не может", – подчеркнул он.

При этом Потураев заявил, что изменил свое мнение касательно аудита закона об украинском языке.

"Поговорил со специалистами, экспертами. Несоответствия Европейской хартии языков не вижу. Некоторые вещи можно уточнить другими законами", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Потураев говорил, что закон об украинском языке необходимо "подправить".

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