"Политический спецназ": Геращенко ярко выразилась о команде Порошенко

Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко назвала преимущества "Европейской солидарности" перед другими демократическими политсилами.

Команда партии – это политический спецназ, написала Геращенко в Facebook. У "Европейской солидарности" есть сильный комбат и команда опытных, мужественных, талантливых людей с позицией, отметила она.

Команда "Европейской солидарности" Facebook Ирины Геращенко

"Тех, кто не боится брать ответственность и идет вперед, отстаивать и бороться, ставить цель и ее добиваться, у кого есть маршрут и дорожная карта, кто умеет ориентироваться в джунглях. Где ветераны с радостью принимают новичков и подставляют им плечо. Где новые люди придают силы и уверенности, что флаг будет кому нести и отстаивать. А те, кто имеют опыт, – пользуются уважением и к их слову прислушивается", – написала Геращенко.

По ее словам, во времена турбулентности, внутренних и внешних вызовов, в которые стремительно мчится страна, в политике нужен спецназ.

Как сообщал OBOZREVATEL, команда "Европейской солидарности" определила ключевые задачи, с которыми она идет на выборы в Верховную Раду. Среди приоритетов – освобождение от российской оккупации аннексированного Крыма и захваченных территорий Донбасса, вступление в ЕС и НАТО.

Список политической силы поддержал внефракционный народный депутат Украины, командующий Украинской Добровольческой Армией Дмитрий Ярош. Он отметил, что в "ЕС" вошли многие его друзья по Майдану и войне, которых он считает настоящими патриотами.

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