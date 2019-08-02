Покрывает Путина: Медведчука уличили во лжи из-за пленных украинцев

Скандальный украинский политик, кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук соврал, обвинив пятого президента Украины Петра Порошенко в срыве обмена военнопленными.

Об это на своей странице в Facebook написал нардеп, экс-вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев. Он напомнил, что во главе государства почти три месяца находится другой человек.

"Медведчук обвинил Порошенко в срыве возвращения пленных украинцев. Совсем плохо с логикой. Порошенко уже скоро три месяца как не президент, а Медведчук является и дальше кумом Путина, о массовых возвратов-обменов нет. Кум куму даже под выборы подарка не сделал. Поэтому элементарная логика доказывает: дело не в Порошенко, даже не в Медведчуке. Но Медведчук покрывает кума, поэтому врет", - написал политик.

Путин и Медведчук ТАСС

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко утверждает, что последний раз видел Медведчука 8 месяцев назад, когда они обсуждали вопрос возврата пленных украинцев из России.

Напомним, в июле Медведчука, который пытался сохранить статус главного "переговорщика" с Кремлем, исключили из Минского процесса.

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