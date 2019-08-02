Главная Новости
Мова Язык
Блоги Мир

/ Новости политики

Покрывает Путина: Медведчука уличили во лжи из-за пленных украинцев

1.9т Читать материал на украинском

Скандальный украинский политик, кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук соврал, обвинив пятого президента Украины Петра Порошенко в срыве обмена военнопленными.

Об это на своей странице в Facebook написал нардеп, экс-вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев. Он напомнил, что во главе государства почти три месяца находится другой человек.

"Медведчук обвинил Порошенко в срыве возвращения пленных украинцев. Совсем плохо с логикой. Порошенко уже скоро три месяца как не президент, а Медведчук является и дальше кумом Путина, о массовых возвратов-обменов нет. Кум куму даже под выборы подарка не сделал. Поэтому элементарная логика доказывает: дело не в Порошенко, даже не в Медведчуке. Но Медведчук покрывает кума, поэтому врет", - написал политик.

Путин и Медведчук

Путин и Медведчук

ТАСС

Новости
"Запрос на месть": Порошенко объяснил, почему не наказал Медведчука за полеты в Россию

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко утверждает, что последний раз видел Медведчука 8 месяцев назад, когда они обсуждали вопрос возврата пленных украинцев из России.

Напомним, в июле Медведчука, который пытался сохранить статус главного "переговорщика" с Кремлем, исключили из Минского процесса.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Обмен пленными" на OBOZREVATEL.

Тема
Обмен пленными
Персоны
Владимир Арьев Владимир Путин Виктор Медведчук Петр Порошенко
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
2
Смешно
7
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel