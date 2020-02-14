"Схемы" обвинили Зеленского во встрече с доверенным силовиком Путина: Ермак опроверг

Путешествие президента Украины Владимира Зеленского в Оман в январе обросло новыми скандальными подробностями, которые уже успели опровергнуть в Офисе президента.

Журналисты программы "Схемы" заявили, что Зеленский для возвращения из Омана в Киев 8 января якобы использовал тот же борт, которым накануне в Оман прибыл секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Речь идет о чартерном самолете Bombardier Global Express 6000 с бортовым номером 9H-VJN (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Журналисты заявили, что россиянин прилетел из Москвы в Оман ночью 8 января. Зеленский сел на самолет вечером того же дня. Как предположили журналисты, украинский глава мог встретиться с Патрушевым.

Новоназначенный руководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал ложью расследование журналистов.

Владимир Зеленский и Николай Патрушев Коллаж

Из аэропорта города Маскат в 18:30 (по киевскому времени) вылетел самолет с бортовым номером 9H-VJN radiosvoboda.org

"Где свидетельство конкретных людей? Где объективные данные? Услышали зрители хоть что-то, кроме фразы: "По свидетельству наших источников", – написал Ермак в Facebook.

Он отметил, что основная проблема сюжета "Схем" в том, что комментировать там нечего.

"Это все ложь – от начала и до конца, и нет ни одного объективного утверждения, которое могло бы стать реальным, основательным предметом для обсуждения", – заявил глава ОП.

Расследователи в то же время пишут, что за две недели до Омана Патрушев в Москве встречался с мэром Харькова Геннадием Кернесом и Робертом Тедеевым, двоюродным братом экс-нардепа от Партии регионов Эльбруса Тедеева. Последние якобы ездили в РФ лечить зубы.

Ермак же в течение трех созывов Верховной Рады работал помощником Эльбруса Тедеева и присутствовал при визите украинского президента в Оман.

9 января около трех ночи журналисты зафиксировали, что самолет с Омана совершил посадку в аэропорту "Киев" radiosvoboda.org

По данным онлайн-сервисов отслеживания воздушных судов, самолет, которым Зеленский вернулся с Маската в Киев, в Оман прилетел якобы из Москвы radiosvoboda.org

По данным онлайн-сервисов отслеживания воздушных судов, самолет, которым Зеленский вернулся с Маската в Киев, в Оман прилетел якобы из Москвы radiosvoboda.org

ОФИЦИАЛЬНО

В Омане у Зеленского было только две встречи. Первая – с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Омана.

Другая – с министром, ответственным за иностранные дела Султаната Оман.

Официальные встречи президента Украины radiosvoboda.org

Официальные встречи президента Украины radiosvoboda.org

В Офисе президента по этому поводу заявили, что Владимир Зеленский "не знаком, никогда не общался по телефону, не встречался и, соответственно, не обсуждал никаких вопросов с секретарем Совета безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым".

Кроме того, в ОП пригрозили "Схемам" судебным иском в случае "дальнейшего дезинформации населения и недостаточной проверки информации редакцией".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Зеленский летал в Оман за частные средства, однако в декларации это отображено не было. Поездка президента (без учета стоимости перелета из Киева) в Оман обошлась как минимум в 2,5 млн грн.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся