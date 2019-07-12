Поездка Савченко в "ДНР": в СБУ вынесли вердикт

Служба безопасности Украины (СБУ) не дала кандидату в народные депутаты Украины Надежде Савченко разрешение на пересечение линии разграничения на Донбассе.

Об этом сообщил в Facebook заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

"Как и ожидал здравый смысл, Служба безопасности не предоставила разрешение на пересечение линии разграничения поклонницы сюрреализма и террористов Надежде Савченко", — написал он.

Надежда Савченко freesavchenko.com

Ранее Савченко заявляла, что поедет агитировать в "ДНР". Кандидат баллотируется в Раду по округу №51, большая часть которого приходится на оккупированную территорию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Савченко рассказала, что ее "Общественно-политическая платформа" не смогла собрать необходимых для участия в выборах 4 млн 173 тыс. грн. Тем не менее, нардеп представила список тех, кто будет идти по мажоритарке.

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