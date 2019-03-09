Подкуп избирателей: в Раде сказали, кто будет нести ответственность

Законопроект 8270 предусматривает наказание не только тому, кто непосредственно передает деньги избирателю. Организатор схемы подкупа в этом случае тоже подпадает под санкции.

Такое мнение в эфире ObozTV выразила нардеп Ирина Суслова. Она добавила, что законопроект предоставляет больше полномочий представителям одного из правоохранительных органов.

"Мы обязаны проголосовать этот законопроект – об ответственности за нарушение избирательного законодательства. Именно этот правительственный законопроект усилит ответственность также тому, кто организовывает эти манипуляции. Кроме этого он должен увеличивать полномочия правоохранительных органов на момент избирательной кампании. Благодаря этому можно было бы сделать невозможным фальсификацию", – сказала она.

Нардеп отметила, что парламент готов положить конец техническим кандидатам на выборах. Верховная Рада идет к этому, но медленно, добавила Суслова.

"За такие вещи как технический кандидат тоже надо привлекать к ответственности. Избирательная гонка должна быть честной. Она не должна порочить волеизъявления избирателей. Таким образом результаты голосования можно поставить под сомнение", – заявила она.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков анонсировал проведение обысков по делу о тотальном подкупе избирателей со стороны штаба действующего президента Украины ("сетке").

Ранее политические оппоненты Порошенко также обвиняли его в подкупе избирателей и даже обратились в связи с этим в ГПУ и МВД.

Однако Сергей Березенко опроверг эту информацию и заявил, что проплатить выборы в Украине невозможно.

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