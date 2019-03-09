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Подкуп избирателей: в Раде сказали, кто будет нести ответственность

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Законопроект 8270 предусматривает наказание не только тому, кто непосредственно передает деньги избирателю. Организатор схемы подкупа в этом случае тоже подпадает под санкции.

Такое мнение в эфире ObozTV выразила нардеп Ирина Суслова. Она добавила, что законопроект предоставляет больше полномочий представителям одного из правоохранительных органов.

"Мы обязаны проголосовать этот законопроект – об ответственности за нарушение избирательного законодательства. Именно этот правительственный законопроект усилит ответственность также тому, кто организовывает эти манипуляции. Кроме этого он должен увеличивать полномочия правоохранительных органов на момент избирательной кампании. Благодаря этому можно было бы сделать невозможным фальсификацию", – сказала она.

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Нардеп отметила, что парламент готов положить конец техническим кандидатам на выборах. Верховная Рада идет к этому, но медленно, добавила Суслова.

Подкуп избирателей: в Раде сказали, кто будет нести ответственность

"За такие вещи как технический кандидат тоже надо привлекать к ответственности. Избирательная гонка должна быть честной. Она не должна порочить волеизъявления избирателей. Таким образом результаты голосования можно поставить под сомнение", – заявила она.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Ирина Суслова
Место
Украина
Теги
законопроектВерховна Рада УкраїниВерховная Рада Украиныголосование
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Elonka Elonka
Elonka Elonka
Если бы такую шнягу пытались протащить при Завгаре.то нынешние хозяева корыта.тогдашние впопупозиционеры ,под трибуной бы пообсирались.
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