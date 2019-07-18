Поддержал Украину: Европарламент мощно выступил против России

В четверг, 18 июля, новоизбранный Европейский парламент поддержал резолюцию Украины по политическим узникам Кремля, которой осуждаются действия страны-агрессора России.

"За" соответствующее решение проголосвали 458 евродепутатов, передает "Прямой". В частности, в документе Европарламент требует от РФ безусловного и немедленного выполнения решений Международного трибунала в Гамбурге об освобождении 24 военнопленных украинских моряков и возврат Украине трех захваченных кораблей.

Также евродепутаты признали акт, который был осуществлен РФ в Керченском проливе и нейтральных водах Черного моря, военной агрессией против Украины.

Европарламент "Прямой"

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко поприветствовал одобрение новоизбранным составом Европейского парламента резолюции относительно украинских политических заключенных в России. Он отметил, что Украину поддержали ее настоящие друзья.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко отметила, что "круглые столы", организованные лоббистами Кремля накануне голосования в Европарламенте, не имели никакого результата.

В свою очередь председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев отметил, что принятая резолюция также подразумевает невозможность отмены санкций против Россия до выполнения Москвой международных обязательств, включая Минские соглашения.

"Европарламент принял резолюцию в поддержку Украины! Это стало одним из первых решений нового состава Европарламента… Это реальные действия по поддержке Украины, даже когда новый президент... европейскими делами почти не интересуется", – написал Арьев на своей странице в Facebook.

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