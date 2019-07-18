Поддержал Украину: Европарламент мощно выступил против России

В четверг, 18 июля, новоизбранный Европейский парламент поддержал резолюцию Украины по политическим узникам Кремля, которой осуждаются действия страны-агрессора России.
"За" соответствующее решение проголосвали 458 евродепутатов, передает "Прямой". В частности, в документе Европарламент требует от РФ безусловного и немедленного выполнения решений Международного трибунала в Гамбурге об освобождении 24 военнопленных украинских моряков и возврат Украине трех захваченных кораблей.
Также евродепутаты признали акт, который был осуществлен РФ в Керченском проливе и нейтральных водах Черного моря, военной агрессией против Украины.
Европарламент
"Прямой"
Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко поприветствовал одобрение новоизбранным составом Европейского парламента резолюции относительно украинских политических заключенных в России. Он отметил, что Украину поддержали ее настоящие друзья.
Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко отметила, что "круглые столы", организованные лоббистами Кремля накануне голосования в Европарламенте, не имели никакого результата.
В свою очередь председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев отметил, что принятая резолюция также подразумевает невозможность отмены санкций против Россия до выполнения Москвой международных обязательств, включая Минские соглашения.
"Европарламент принял резолюцию в поддержку Украины! Это стало одним из первых решений нового состава Европарламента… Это реальные действия по поддержке Украины, даже когда новый президент... европейскими делами почти не интересуется", – написал Арьев на своей странице в Facebook.
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 ноября 2018 года в Керченском проливе корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна.
В плен попали 24 члена экипажа, при этом трое моряков получили ранения. Сейчас они находятся в московской тюрьме: их судят за "незаконное пересечение государственной границы России".
Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву, чтобы доказать незаконность действий РФ.
25 мая трибунал постановил немедленно освободить всех украинцев и три захваченных корабля.
Но пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не собирается освобождать моряков и его позиция останется неизменной до решения суда в России.
Московский городской суд отказался выполнять требования Международного трибунала ООН и оставил моряков под стражей. В начале июля следствие предъявило им окончательные обвинения.
Министр иностранных дел Павел Климкин выразил уверенность, что Россия освободит украинцев "в ближайшее время", просто Владимир Путин попытается получить за это как можно больше политических преференций.
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