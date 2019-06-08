Под Киевом напали на дом нардепа и экс-члена БПП: подробности

Под Киевом в одном из сел Обуховского района группа неизвестных совершила разбойное нападение на дом народного депутата Олега Недавы, который покинул партию "Блок Петра Порошенко "Солидарность" 6 июня.

Как передает "Информатор", в момент нападения его дома не было. Внутри находились лишь двое работников, которых злоумышленники избили и связали. Но сейчас их жизни ничего не угрожает, серьезных травм они не получили.

Информацию о грабеже в полиции не подтвердили и сообщили, что на данный момент проходят следственные действия и начато уголовное производство по части 3 статьи 187 Уголовного кодекса Украины (разбой).

Новости Фракцию БПП внезапно покинул еще один нардеп

Олег Недава grom-ua.org

Олег Недава — украинский политический деятель, 25 декабря 2018 года включен в санкционный список России. Народный депутат Верховной Рады Украины 8-го созыва. На парламентских выборах баллотировался по одномандатному избирательному округу № 53 (Донецкая область) в качестве самовыдвиженца, прошел в Раду, набрав 63,63% голосов избирателей. Заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Прикарпатье нашли мертвыми известного мецената с женой. Позже выяснилось, что мужчина, вероятно, застрелил жену, устроил пожар и потом покончил с собой.

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