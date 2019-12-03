Главная Новости
3 декабря • обновлено в 09:30
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Блоги - Новости политики

Андрей Деркач
Андрей Деркач
Украинский политик Все статьи автора

Почему демократы стали давать Сергею Лещенко меньше денег? Потому что он много свистит

Наш "друг" Сергей Лещенко подготовил видео для "Канала 24", в котором обвинил меня и Дубинского во вмешательстве в выборы президента США. Еще раз по ключевым словам: Лещенко, обвинил, выборы в США, вмешательство. Не хотелось бы забытого Сережу делать опять популярным, но раз он так просит…

Вместо ответа на "Сережину методичку", публикую посты с его Фейсбука, которые он стыдливо затер после победы Трампа, с самопризнанием по вмешательству в избирательную кампанию Президента США. На стороне демократов, разумеется. Что, Сергей Анатольевич, так разошелся, что вышел на самого себя?

Также можно задать Лещенко вопрос о связи с советниками Байдена. А именно, не обещал ли он им в телефонном разговоре собрать пресс-конференцию прямо на входе в комплекс “Парковый” в случае появления в Украине Джулиани? И физически не пускать его к Президенту Украины перед камерами? Это было тогда, когда Лещенко еще пускали в штаб Зеленского. Давно, то есть.

Или он будет отнекиваться, пока пользователи интернет не услышат его голос на записи?

;-)

Также интересно, советовал ли Лещенко 6 сентября 2016 года первому заму директора НАБУ Углаве и его помощнице Чиж допросить Ларри Кинга по делу Манафорта в аккурат под занавес президентской кампании в США?

Такой себе привет украинского грантоеда заокеанскому коллеге. Или тоже не было, Сережа?

Еще желательно сложить посты Лещенко по вмешательству в выборы Президента США с появлением именно в августе 2016 в Украине Йованович.

Можно сопоставить звонки по мессенджерам и мобильному с руководителями НАБУ и посольства США с мая по ноябрь 2016 года и понять, кто конкретно рисовал и редактировал ксерокопии "черной бухгалтерии" Партии Регионов. К этому прибавить выступления Лещенко в прессе.

По одному скрипту все выйдет.

В целом, возвращаясь к упомянутому видеовбросу, бросается в глаза, что как-то не тщательно переписан в видеообращении материал советника Байдена Майкла Карпентера от 26 ноября 2019. То ли конспект, то ли озвучка хромает. Есть ошибки в абзацах, напутаны слова. Но, надеюсь, принимающие работу сильно сверять не будут.

А вообще, тяжело Сергей Анатольевич, да? Это не про заём на квартиру врать.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Андрей Деркач Андрей Деркач
Персона
Сергей Лещенко
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Андрея Деркача
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
6
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги