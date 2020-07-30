Венедиктова взяла в помощники экс-генпрокурора Пискуна. Документ

Бывший генпрокурор Святослав Пискун стал советником нынешней главы Генеральной прокуратуры Украины Ирины Венедиктовой.

Об этом в Facebook сообщил экс-генпрокурор Юрий Луценко, опубликовав копию приказа генпрокурора о назначении на должность от 27 июля. Эту информацию также подтвердили "Украинской правде" в Офисе генерального прокурора.

В документе сказано, что Пискун назначен вне штата на общественных началах.

Фотокопия приказа. Facebook / Юрий Луценко

Напомним, Святослав Пискун занимал должность генпрокурора трижды – с июля 2002 года по октябрь 2003, с декабря 2004 года по октябрь 2005 года и с апреля по май 2007 года.

Как писал OBOZREVATEL, ранее генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что за 100 дней ее работы были осуждены к ограничению или лишению свободы тысячи человек, однако приговоры для топ-коррупционеров и политиков первого эшелона "еще впереди".