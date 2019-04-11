"Писали у Путина": Цимбалюк нашел "уши" Кремля в плане Медведчука по Донбассу

Украинский журналист Роман Цимбалюк считает, что мирный план Виктора Медведчука для Донбасса, который поддержали "Л/ДНР" и Москва, создавался непосредственно в Администрации президента России.

В противном случае оккупанты бы просто не приняли его, а марионеточные главари псевдореспублик не получили указания одобрить документ. Свою позицию он объяснил в видеоблоге на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Виктор Медведчук Скриншот видео

"Не знаю, где писали этот "прекрасный" документ, но, судя по всему, если с его предложениями согласились так называемые представители оккупированного Донбасса и Москва, то, возможно, документ и писали в Российской Федерации, на Старой площади. Там находится Администрация президента РФ. Конечно, это только предположения, но делал я их на основании того, что так называемые представители, а точнее гауляйтеры, которые контролируют Донецк и Луганск, в части каких-то политических решений права голоса не имеют. И если они соглашаются, значит, они получили команду из Москвы", — говорит Цибмалюк.

Также Цимбалюк показал фрагмент выступления Медведчука, где он уверяет, что план одобрили российский представитель на Минских переговорах Борис Грызлов и глава МИД РФ Сергей Лавров. Однако журналист призвал украинцев четко осознавать, что имел в виду кум Путина, озвучивая указанные имена.

"Эти фамилии, Грызлов и Лавров, не должны никого вводить в заблуждение. Потому что первый вообще ничего не решает, а второй решает, но не в части Украины. Поэтому, когда Медведчук говорит о том, что он общался с руководством России, речь идет, естественно, о Владимире Путине", — объясняет Цимбалюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшие главари террористов "ДНР" Александр Ходаковский и Павел Губарев не исключили, что временно оккупированные территории Донбасса действительно могут вернуться в Украину по плану Медведчука.

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