Пинчук тайно приезжал в администрацию к Зеленскому: фотофакт

Машина олигарха Виктора Пинчука в конце мая неоднократна была замечена у ворот Администрации президента Украины Владимира Зеленского.

Так, первый его непубличный визит был зафиксирован вечером 31 мая, сообщает журналист "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект "Радио Свобода" и телеканала "UA: Первый") Михаил Ткач.

Около 19.00 31 мая автомобиль олигарха уехал из боковых ворот Администрации президента, у которых его ждала машина сопровождения.

Кроме того, авто сопровождения Пинчука и машину охраны второго президента Украины Леонида Кучмы заметили у тех же ворот Администрации президента Зеленского и 28 мая.

Журналисты отправили запрос на имя Зеленского и Пинчуку с просьбой объяснить, какой темы касались их встречи и какие договоренности были достигнуты.

Кортеж Пинчука "Радио Свобода"

Авто Пинчука "Радио Свобода"

Авто охраны Кучмы "Радио Свобода"

Авто сопровождения Пинчука "Радио Свобода"

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 мая Зеленский публично встречался с Пинчуком. По его словам, они обсуждали прозрачность правил, ответственность бизнеса перед страной и равенство всех перед законом.

В понедельник, 3 июня, Зеленский назначил тестя Пинчука, второго президента Украины Леонида Кучму представителем Украины в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

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