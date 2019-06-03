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Пинчук тайно приезжал в администрацию к Зеленскому: фотофакт

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Машина олигарха Виктора Пинчука в конце мая неоднократна была замечена у ворот Администрации президента Украины Владимира Зеленского.

Так, первый его непубличный визит был зафиксирован вечером 31 мая, сообщает журналист "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект "Радио Свобода" и телеканала "UA: Первый") Михаил Ткач.

Около 19.00 31 мая автомобиль олигарха уехал из боковых ворот Администрации президента, у которых его ждала машина сопровождения.

Кроме того, авто сопровождения Пинчука и машину охраны второго президента Украины Леонида Кучмы заметили у тех же ворот Администрации президента Зеленского и 28 мая.

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Журналисты отправили запрос на имя Зеленского и Пинчуку с просьбой объяснить, какой темы касались их встречи и какие договоренности были достигнуты.

Кортеж Пинчука

Кортеж Пинчука

"Радио Свобода"

Авто Пинчука

Авто Пинчука

"Радио Свобода"

Авто охраны Кучмы

Авто охраны Кучмы

"Радио Свобода"

Авто сопровождения Пинчука

Авто сопровождения Пинчука

"Радио Свобода"

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 мая Зеленский публично встречался с Пинчуком. По его словам, они обсуждали прозрачность правил, ответственность бизнеса перед страной и равенство всех перед законом.

В понедельник, 3 июня, Зеленский назначил тестя Пинчука, второго президента Украины Леонида Кучму представителем Украины в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

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Персоны
Виктор ПинчукВладимир ЗеленскийЛеонид Кучма
Место
Украина
Тег
Администрация Президента
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Артамонова Валентина
Артамонова Валентина
Oгpoмнoе спаcибo всем тем, ктo покaзал мне этот прeкpаcный cайт W︁W︁W︁.︁D︁I︁F︁I︁M︁A︁S︁.︁C︁O︁M︁/︁xlt8be7 Пpocтo пpойдя oпрос получила пoчти пoлyгодовую зapплатy)) Пользyйтeсь, пока eще ecть возмoжноcть=)
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