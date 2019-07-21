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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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"Первый пункт – агрессия России": в "Слуге народа" раскрыли суть соглашения по коалиции

1.6т Читать материал на украинском

Соглашение для парламентского большинства в Верховной Раде 9-го созыва готово на 70%.

Об этом рассказал четвертый номер "Слуги народа" Давид Арахамия, партия которого набрала около 44% по данным экзит-полов, передает "Громадське".

"Коалиционное соглашение нарабатывается, драфт готов где-то на 70% - когда мы определим, кто будет коалиционными партнерами, будем вместе дорабатывать", - рассказал он.

По его словам, первый пункт в соглашении - вопросы обороны и агрессия России, второй - дерегуляция для бизнеса.

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"Думаю, что будем голосовать за продолжение так называемого закона о спецстатусе Донецкой и Луганской областей - потому президентом определен как приоритет развитие этих территорий, а этот закон предусматривает упрощенную процедуру", - сказал Арахамия.

"Многие военные говорят, что чисто военным методом мы войну не можем завершить. Нужно сочетать политическое давление, развитие армии, экономическую безопасность", - добавил он.

Давид Арахамия

Давид Арахамия

radiosvoboda.org

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский уже пригласил лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука обсудить возможность создания коалиции в новоизбранной Верховной Раде со "Слугой народа".

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Давид Арахамія
Место
Украина
Тег
Партия "Слуга народа"
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