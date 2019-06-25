''Транспортный коллапс'': чем аукнется переезд Зеленского в Украинский дом

Улица Банковая в Киеве может опустеть. Президент Украины Владимир Зеленский всерьез намерен переехать в Украинский дом на Европейской площади и создать там Офис главы государства.

Он уверяет, нововведение не будет стоить украинцам ни копейки, а новое здание станет символом обновления.

Правда ли это, сколько будет стоить переезд и с какими проблемами может столкнуться команда Зеленского и жители столицы – разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

Президент Владимир Зеленский все же намерен переехать с улицы Банковой в Украинский дом;

Своим указом он переименовал Администрацию президента в Офис. Также под реорганизацию попали департаменты внутри АП;

Президент обещает современный Офис, открытый и доступный для украинцев. Оборудовать Украинский дом должны до конца 2019 года за внебюджетные деньги;

Эксперты отмечают целый ряд проблем, связанных с переездом президента. Тут стоят вопросы безопасности, комфорта киевлян, а также финансирования.

В чем идея Зеленского

Разговоры о будущем переезде Администрации президента с улицы Банковой ходили давно. Это было одним из обещаний Владимира Зеленского.

На протяжении месяца президентства конкретики о переезде было мало. Эксперты называли разные варианты: резиденция “Межигорье”, открытое пространство за городом, КВЦ “Парковый” (именно там команда президента работала в дни голосования) и другие локации.

Многие уже засомневались в реальности переноса АП. Ведь это сложно, дорого и долго. Но на днях Владимир Зеленский поставил все точки над “і”. Во-первых, Администрация президента его указом реорганизована в Офис президента. Частично под реорганизацию попали департаменты внутри самой АП, а также директораты.

Во-вторых, пресс-служба главы государства опубликовала ролик, на котором президент вместе с архитекторами рассказывает о деталях своего переезда. Офис перенесут на Европейскую площадь в Украинский дом. Судя по ролику, переездом занимается архитектор Иван Юнаков, а также глава компании SAGA Development Андрей Вавриш.

Юнаков рассказал, что Офис будет хорошо освещаться, потому что будет много окон, а также большой зал на 500 человек и другие зоны. Еще в Офисе президента заменят все инженерные системы. Также будут установлены тепловые насосы, системы циркуляции воздуха. А перед зданием будет постоянно работающий фонтан со спецэффектами.

В холле здания будет коворкинг, где желающие смогут общаться с сотрудниками Офиса и предлагать свои инициативы. Оборудуют кафе для посетителей (президент настаивает на Starbucks). Кабинет главы государства разместят или с видом на Европейскую площадь, или окнами на Днепр.

Проект Офиса Президента

Проект Офиса Президента

Проект Офиса Президента

Проект Офиса Президента

Проект Офиса Президента

Еще один важный момент, который, к слову, отметил Зеленский – физическая возможность митинговать под зданием. Авторы идеи подчеркнули, что такая возможность у украинцев будет.

В Украинский дом уже приходили представители архитектурного бюро 33BY.

"Приходили люди из архитектурного бюро 33BY, которое, очевидно, получило заказ на перепланировку, фоткали вид из окон. Говорили, что официальное решение будет через пару дней. А как же музей? А музей, говорят, куда-то переселят", – написала ранее в своем Facebook сотрудница “дома” Екатерина Липа.

На месте нынешнего здания АП на Банковой президент предлагает сделать художественный музей. "Есть очень много картин, которых люди не могут увидеть из-за того, что просто нет места. В запасниках оно находится. Прикольно?", – пояснил суть идеи Зеленский.

Какие могут возникнуть проблемы

Тема с переездом в новый Офис может стать по-настоящему скандальной. С одной стороны, решение стать “ближе к народу” – правильное. Во многих европейских странах рядовой гражданин с паспортом может спокойно зайти практически в любое госучреждение и прогуляться. Не без ограничений, конечно.

С другой – как уже сказано выше, это дорого и проблематично. Как рассказала в комментарии OBOZREVATEL директор информационного департамента Офиса Ирина Победоносцева, переезд команда президента хочет полностью завершить до конца 2019 года. То есть, примерно за 5 месяцев.

Первая проблема – это безопасность. Кабинет президента, как и весь его Офис – защищенные объекты. Они требуют не только физического нахождения сотрудников Управления госохраны, но и специального оборудования. Все должно быть защищено от прослушек, а также от возможного использования других вооружений. Стекла в кабинете президента ставят из брони, а здание по периметру охраняется спецслужбой.

Владимир Зеленский

Ранее в эфире ObozTv экс-начальник УГО Валерий Гелетей пояснил, что в здании на Банковой создан мини-штаб со своей техникой и необходимыми коммуникациями.

"Коммуникация с украинским руководством, областными администрациями, коммуникация со всем миром, защищенная связь, определенные протокольные процессуальные вещи, которые происходят в самом помещении, проведение заседаний СНБО, невозможность снятия информации из кабинетов и много-много таких факторов, в которых нуждается государство в условиях агрессии и гибридной войны", – подчеркнул генерал.

Сложности могут возникнуть и с самой локацией. По мнению заместителя министра регионального развития и ЖКХ Льва Парцхаладзе, под Майданом и Европейской площадью нужно будет обязательно строить подземные паркинги.

"Надо хорошо проанализировать проект – сколько там места надо для размещения нашего украинского "Белого дома"? На мой взгляд, это не самое лучшее место, потому что там большой трафик. И с точки зрения безопасности есть проблема, большое скопление людей", – объяснил он в эфире ObozTv.

Украинский дом

Негативно к переезду в Украинский дом настроен и архитектор Георгий Духовичный. В комментарии OBOZREVATEL он детально описал возможные проблемы:

"Украинский дом" – это одна из двух профильных музейных сооружений (запроектированных и построенных, как музей), которые смогли создать в Киеве за последние 99 лет советской и постсоветской независимой Украины;

Сооружение на Банковой, 11 изначально и всю последующую жизнь с начала ХХ века было офисом – Штаба Киевского военного округа, военного министерства УССР, Немецкой оккупационной администрации 1941-43рр, ЦК КПУ, Администрациии Президента Украины;

Предложенная концепция реконструкции сооружения Украинского дома – это "детские рисунки, наскоро нарисованные", рассчитаны на доверчивых дилетантов . Специалисты, знакомые с особенностями этого сложнейшого сооружения и места его расположения (в основе оползневого склона Владимирской горки, хорошо понимают всю наивность этих "приколов");

Популистский тезис по "устройству музея" на Банковой,11 достоен идеи переноса Верховной Рады в Киевскую оперу, а оперы в Раду. За деньги, которые будут потрачены на эту "рокировку", можно будет построить 2-3 новеньких музея.

Также архитектор указывает и на транспортную проблему такого решения: "Это даже не замена "шила на мыло" – с градостроительной точки зрения это прогнозируемый окончательный транспортный коллапс всего центра города.

Не последним является и вопрос финансирования проекта. Помимо коммуникационных работ, переехать в новый Офис должны и сотрудники аппарата президента. По имеющийся информации это более 4-х сотен людей. Правда, как сообщает источник OBOZREVATEL в Офисе президента, после реорганизации часть сотрудников все же будет уволена.

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Ранее стоимость переезда комментировал экс-замглавы АП Дмитрий Шимкив. По его словам, денег на это нужно очень много.

"Это десятки миллионов долларов. Надо же построить новую инфраструктуру. Кто-то говорит, что вот есть коворкинг-спейсы. Но надо понимать, что вы приезжаете и платите аренду, пользуетесь их инфраструктурой и, конечно, не 427 человек", – сообщил Шимкив.

Правда, в команде Зеленского отмечают – деньги найдут вне бюджета. "Главное, что это будет за счет грантов европейских организаций, ЕС, и дает возможность нам увеличивать зарплаты и не давать дополнительную нагрузку на государственный бюджет", – ранее пояснил глава АП Андрей Богдан. В таком случае финансирование переезда должно быть максимально прозрачным.

Эксперты отмечают, альтернативой трудоемкому переезду могло бы стать своеобразное "открытое пространство" для президента. Куда бы он приезжал несколько раз в месяц, работал и делал открытые встречи с украинцами. Это было бы дешевле с финансовой точки зрения, и с организационной.

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