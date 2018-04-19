"Передача" Тузлы России: в Кабмине отреагировали

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц заявила о незаконности намерений оккупационной администрации Крыма передать России территорию острова Тузла.

Площадь территории, которую намерены передать для строительства Керченского моста, составляет 6530 кв. м, сообщили в пресс-службе ведомства.

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В Министерстве заявили о "незаконности таких действий оккупационных властей, которые противоречат Конституции и законам Украины, а также международному праву, поскольку по всем международным нормам и документами Крым остается неотъемлемой частью Украины".

В ведомстве подчеркнули, что вопросы об изменении территории Украины, согласно ст. 73 Конституции, решаются только на всеукраинском референдуме.

Министерство "осуждает незаконные действия государства-агрессора и призывает мировое сообщество не признавать факт передачи части о. Тузла в собственность РФ".

Как сообщал "Обозреватель", так называемый "Совет министров" аннексированного Крыма решил передать земельный участок на острове Тузла в собственность России для строительства Керченского моста.