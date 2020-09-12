Партия Порошенко лидирует во Львове, 'Слуги народа' могут пролететь – опрос Fama

Партию Порошенко на выборах в горсовет Львова готовы поддержать 36% - об этом свидетельствуют результаты опроса львовского социологического агентства Fama. С октября прошлого года "Европейская Солидарность" существенно нарастила поддержку (с 23%) и стабильно демонстрирует значительный отрыв от политических конкурентов, отмечают социологи.

Партия "Самопомощь" готовы поддержать 20% опрошенных. Во Львовский горсовет также имеют шансы попасть партия "Варта" - 10%, "Свобода" - 8%, "Голос" - 7%.

Партия "Слуга народа" балансирует на грани проходного барьера с рейтингом 5%. С октября 2019 поддержка партии Зеленского во Львове упала в 3,5 раза (с 18%).

Другие партии набирают менее 5%. В частности, "Батьківщина" - 4%, Украинская галицкая партия - 2%, Гражданская позиция - 2%, "Сила и честь" - 2%.

Опрос проведен социологической агентством Fama с 1 по 7 сентября 2020 года. Всего было опрошено 800 жителей Львовской ОТГ в возрасте от 18 лет. Выборочная совокупность репрезентативна к совершеннолетнему населению Львова. Опрос проводился методом face-to-face интервью по месту проживание респондента.

Как сообщал OBOZREVATEL, в День предпринимателя пятый президент Украины Петр Порошенко встретился во Львове с представителями объединения SaveФОП. В ходе встречи лидер партии "Европейская Солидарность" заверил: фракция этой политсилы последовательно будет защищать украинский микробизнес и не позволит превратить контролирующие органы в карательную машину для предпринимателей.

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