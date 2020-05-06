Партії будуються не певній ідеологічній основі. Якщо ми почнемо створювати професійні партії, давайте завтра створимо "партію водіїв трамваїв". Для чого?

Я розумію, що мерів можна довести до білого каління, спробувати організовувати тиск, встановлювати якісь 5%-бар’єри, запроваджувати інші обмеження. Тоді мери будуть вимушені робити ті чи інші кроки. Але це не буде корисно для країни.

Кожен має робити свою роботу.

Суміщати посаду мера і партійного лідера – це дуже складно. Тому що будь-яка партія потребує уваги, часу, нею треба займатись. Дуже часто це суперечить позиції мера, який має балансувати між всіма політичними, вміти їх об’єднувати і шукати компроміс.

Тому я проти штучних утворень.

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