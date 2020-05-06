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6 мая • обновлено в 22:57
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Андрей Садовый
Андрей Садовый
Мэр Львова, лидер партии "Самопоміч" Все статьи автора

Партія мерів: чому це мені не подобається

7.7т
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Партії будуються не певній ідеологічній основі. Якщо ми почнемо створювати професійні партії, давайте завтра створимо "партію водіїв трамваїв". Для чого?

Я розумію, що мерів можна довести до білого каління, спробувати організовувати тиск, встановлювати якісь 5%-бар’єри, запроваджувати інші обмеження. Тоді мери будуть вимушені робити ті чи інші кроки. Але це не буде корисно для країни.

Кожен має робити свою роботу.

Суміщати посаду мера і партійного лідера – це дуже складно. Тому що будь-яка партія потребує уваги, часу, нею треба займатись. Дуже часто це суперечить позиції мера, який має балансувати між всіма політичними, вміти їх об’єднувати і шукати компроміс.

Тому я проти штучних утворень.

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Тема
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Место
Украина Львов
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Степанкова Людмила
Степанкова Людмила
В Україні вже стільки партій, що вже ніхто їх толком і не знає. Партія мерів це взагалі маячня якась. Це виходить, що коли у мера закінчиться термін перебування на посаді і оберуть іншого, то вже бувший автоматично виходить з цієї партії? Скільки у нас в Україні мерів, чи в ту партію будуть входити, всі хто цього бажає, аби внески робив?
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Ostrovskiy Oleg
Ostrovskiy Oleg
Не подобається слово "партія" мерів. Скажи "солідарність" мерів або людей. Так краще?
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