Партия кума Путина: кого проводит в Раду по списку

По предварительным результатам подсчета голосов, по списку "Оппозиционной платформы – За жизнь" в Верховную Раду проходят 37 народных депутатов.

OBOZREVATEL представляет их поименный список.

Лидеры партии – Юрий Бойко и кум президента России Виктор Медведчук vybor.ua

1. Юрий Бойко

2. Вадим Рабинович

3. Виктор Медведчук

4. Наталия Королевская

5. Сергей Левочкин

6. Василий Нимченко

7. Нестор Шуфрич

8. Сергей Ларин

9. Сергей Дунаев

10. Тарас Козак

11. Вадим Столар

12. Юрий Иоффе

13. Юлия Левочкина

14. Игорь Абрамов

15. Дмитрий Исаенко

16. Николай Скорик

17. Григорий Суркис

18. Игорь Кисилев

19. Юрий Загородний

20. Анатолий Бурмич

21. Михаил Папиев

22. Александр Колтунович

23. Григорий Мамка

24. Владимир Кальцев

25. Юрий Павленко

26. Наталия Приходько

27. Виктор Черный

28. Виталий Борт

29. Михаил Макаренко

30. Олег Волошин

31. Татьяна Плачкова

32. Александр Пузанов

33. Суто Мамоян

34. Илья Кива

35. Ренат Кузьмин

36. Александр Качный

37. Антонина Славицкая

Как сообщал OBOZREVATEL, Виктор Медведчук заявил, что не планирует встречи с главой государства Владимиром Зеленским, но не откажется, если поступит соответствующее предложение.

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