"Парламентская республика погибла!" Портников объяснил, почему украинцы доверились Зеленскому

Граждане Украины в своем подавляющем большинстве на парламентских выборах проголосовали не за партию "Слуга народа", а за персональную ответственность одного человека – президента Владимира Зеленского.

Такое мнение высказал украинский журналист Виталий Портников в блоге под названием "Парламентская республика погибла" на Еспресо.

"Доверие украинцев к Владимиру Зеленскому сегодня выглядит как доверие к собственным надеждам на лучшее будущее. Украинцам не нужен парламент, не нужна дискуссия, не нужно собственное участие в жизни страны только потому, что они верят, что это лучшее будущее скоро наступит", - отметил он.

По словам Портникова, самым важным в этом смысле является не сам момент голосования, а реакция украинцев на понимание ими того простого факта, что никакое лучшее будущее и кардинальное изменение ситуации их в ближайшие годы не ожидает.

Портников и Зеленский

"Именно здесь нас и поджидает главная развилка в развитии страны. Либо большинство нации предпочтет послушно закрыть на это глаза, чтобы не признаваться самим себе в силе иллюзии, в которой пребывало общество – и тогда мы получим авторитаризм белорусского образца, авторитаризм бедных, которыми будет управлять небольшая группа сытых "слуг" во главе с вождем нации", - добавил журналист.

Или, по его словам, мы вновь вернемся к привычному украинскому состоянию недоверия к любой власти, согласования интересов, усилению роли общества и парламента.

"И тогда нам придется в ускоренном порядке наверстывать те возможности, которые были упущены за время единоличного правления страной", - заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Портников рассказал, что Зеленский сможет сформировать парламентскую коалицию и у него будет большинство. Однако, как и после его избрания президентом, граждане Украины практически ничего не знают о новом руководстве.

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