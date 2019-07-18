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Ответ Путину? У Зеленского анонсировали раздачу паспортов Украины

11.6т Читать материал на украинском

Киев может начать предоставлять этническим украинцам, живущих за рубежом, второе гражданство - Украины.

Также получить украинский паспорт по упрощенной процедуре смогут люди, права и свободы которых нарушают в их странах, сообщает Офис Президента.

"Со своей стороны президент Украины поручает МИД разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из дружественных нам стран, стремящихся присоединиться к развитию своей исторической родины. Также Владимир Зеленский поручает разработать механизм упрощенного предоставления украинского гражданства людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах", - говорится в сообщении.

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У Зеленского также прокомментировали и подписания президентом РФ Владимиром Путиным указа об упрощенном порядке предоставления Украинской российского гражданства.

"Мы понимаем, что он направлен на наших граждан, которые вынуждены проживать на временно оккупированных территориях. Этот шаг создает дополнительные препятствия на пути к деэскалации конфликта и реинтеграции Донбасса, приверженность к которым руководство России неоднократно декларировало", - подытожили в ОП.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин подписал указ, который упростил процедуру получения российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской области, а не только неподконтрольных Украине "Л/ДНР".

В СНБО Украины рассказали, что запланировали в ответ секретные меры, подробности которых защищены государственной тайной.

Зеленский осудил решение Путина по паспортам РФ для жителей Донбасса.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина Киев
Теги
Офис президента паспорт российские паспорта выдача паспортов в Донецке
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну и зачем?
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Свидомым лучше любить Украину из какой-нибудь Канады.
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
население Украины вырастит на 146 млн граждан и "мы выберем своего президента" (с) Жирик
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