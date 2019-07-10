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"Отменим парад, потом забудем о войне": ветеран АТО ответил Зеленскому

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Ветераны войны на Донбассе будут требовать от президента Украины Владимира Зеленского пересмотреть решение об отказе от военного парада на День Независимости 24 августа.

Об этом в эфире ObozTV рассказал волонтер и бывший военный разведчик Андрей Рымарук. Участник АТО отметил, что "немного шокирован и категорически против" такого решения.

Рымарук раскритиковал идею президента раздать военным сэкономленные на параде деньги: "Если взять эти 300 млн гривен и разделить на количество военнослужащих в Украине, эта сумма эквивалентна 900-1000 грн. Проесть эти деньги? Думаю, это нецелесообразно".

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"Если президент хочет сэкономить, экономить надо в других местах. Можно сделать меньше техники, которая съедает очень много топлива, но парад нужен. Ведь сначала мы отменим парад, а потом начнем забывать о войне. А потом можем не обратить внимания на то, что где-то будет подписан акт о нашей капитуляции. Парад дает армии возможность отдать честь народу, который она защищает. А народу наоборот – поблагодарить армию за то, что она делает", – подчеркнул волонтер.

Участник АТО также провел параллели с прошлогодним парадом, где присутствовали военные из других государств, в частности – стран НАТО.

"Они показывали, что они готовы помочь нам – не личным составом, не людьми, а военным сотрудничеством, делиться своими достижениями и знаниями. Потому на прошлом параде Европа показала, что она поддерживает нас. В этом году мы этого не увидим, к большому сожалению", – констатировал он.

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"Такие резкие заявления президента... Общество сейчас и так наэлектризовано, и каждую неделю президент выдает какие-то новые решения, которые разделяют общество. Этого сейчас делать не надо, наоборот, надо объединять общество. К сожалению, он этого не делает", – считает участник войны на Донбассе.

Рымарук заверил, что ветераны "будут объединяться и группироваться, требовать проведения парада в том формате, в котором он был у нас всегда".

"Отменим парад, потом забудем о войне": ветеран АТО ответил Зеленскому

facebook.com/generalpoltorak

Как сообщал OBOZREVATEL, решение президента Владимира Зеленского отменить парад на День Независимости вызвало негодование у украинцев. В сети бурно отреагировали на его инициативу, а на сайте главы государства уже появилась петиция о проведении парада.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 17:30 на ObozTV.

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV День Независимости Военный парад в Киеве
Персоны
Андрей Рымарук Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
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