Главная Новости
10 октября • обновлено в 05:02
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Передачу Крыма отменят? Министр юстиции прояснил инициативу с законами СССР

5.9т Читать материал на украинском

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что в случае отмены действия законодательных актов времен СССР, статус украинского Крыма не изменится.

Суть проекта "О внесении изменений в Закон Украины "О правопреемстве Украины" об отмене действия актов СССР и УССР на территории Украины" разъяснил он в интервью LB.ua.

"В законопроекте была четкая норма об исключении этих актов (о передаче Крыма в состав УССР – Ред.)", – сказал министр.

Новости
"Сами не справимся": Зеленский сделал громкое заявление по возвращению Крыма

Отмена законов СССР: министр юстиции сказал, что с Крымом

Отмена законов СССР: министр юстиции сказал, что с Крымом

По словам Малюськи, в документе есть условие, что он не затрагивает акты, которые каким-то образом касаются границы и территориальной целостности Украины.

"Мы считали, что этого достаточно. Но риторика некоторых депутатов сводилась к тому, мол, возможно кто-то скажет, что Крым не касается территориальной целостности Украины. Я не знаю такого дурака. Но чтобы исключить любую вероятность спекуляций, была правка комитета, где говорилось о "территориальной целостности" и Крыме", – отметил он.

"Что касается международных договоров, то в законопроекте было две статьи, где говорилось, что они не отменяются. Мы продублировали эту норму еще раз, чтобы уже всех успокоить", – добавил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Малюська заявил, что отмена советского КЗоТ в Украине не изменит трудовые отношения.

Фракция "Слуга народа" провалила голосование за законопроект об отмене законодательства времен СССР.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Крым
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
13
22
Смешно
1
Интересно
0
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
"Мы считали, что этого достаточно." Ну и считайте. Референдум прошел, Крым - Россия. Держите шаровары и скачите дальше.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Задолбали уже с темой Крыма. Шо, фантомные боли? Убейтесь ап стенку, шальвары убогие...
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Николаев Олег
Николаев Олег
И всерьёз же обсуждают )))
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Блоги / мнения

ads pixel