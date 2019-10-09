Передачу Крыма отменят? Министр юстиции прояснил инициативу с законами СССР

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что в случае отмены действия законодательных актов времен СССР, статус украинского Крыма не изменится.

Суть проекта "О внесении изменений в Закон Украины "О правопреемстве Украины" об отмене действия актов СССР и УССР на территории Украины" разъяснил он в интервью LB.ua.

"В законопроекте была четкая норма об исключении этих актов (о передаче Крыма в состав УССР – Ред.)", – сказал министр.

Отмена законов СССР: министр юстиции сказал, что с Крымом

По словам Малюськи, в документе есть условие, что он не затрагивает акты, которые каким-то образом касаются границы и территориальной целостности Украины.

"Мы считали, что этого достаточно. Но риторика некоторых депутатов сводилась к тому, мол, возможно кто-то скажет, что Крым не касается территориальной целостности Украины. Я не знаю такого дурака. Но чтобы исключить любую вероятность спекуляций, была правка комитета, где говорилось о "территориальной целостности" и Крыме", – отметил он.

"Что касается международных договоров, то в законопроекте было две статьи, где говорилось, что они не отменяются. Мы продублировали эту норму еще раз, чтобы уже всех успокоить", – добавил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Малюська заявил, что отмена советского КЗоТ в Украине не изменит трудовые отношения.

Фракция "Слуга народа" провалила голосование за законопроект об отмене законодательства времен СССР.

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