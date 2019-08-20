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Отказ Украины от ядерного оружия: Кравчук раскрыл любопытный нюанс

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Украина отказалась от третьего по мощности в мире арсенала ядерного оружия из-за угрозы экономических санкций США.

Об этом журналистам "24 канала" рассказал первый президент независимой Украины Леонид Кравчук. Он отметил, что западные страны боялись, что контроль над оружием будет потерян.

"Нас поставили прямо перед выбором – или мы складываем ядерное оружие, или на нас окажут экономическое давление, в том числе и применят санкции", – сказал политик.

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Леонид Кравчук

Леонид Кравчук

24tv.ua

"Почему поставили такое требование? Потому что в Украине было 165 ядерных баллистических комплексов, которые были нацелены на Соединенные штаты Америки. Управление [располагалось] в Москве, а ракеты стояли у нас. Кто мог гарантировать, что никто не нажмет кнопки и не выпустит ракету? А она бы попала в цель, которая была предусмотрена специальным шифром", – заявил Кравчук.

Он добавил, что кроме внешнего давления были и внутренние проблемы, прежде всего – экономические. Ведь, чтобы удержать тысячи танков и боевых машин, самолетов и ракет, почти миллион особого состава, необходимы были десятки миллиардов, которых в Украины не было.

Как писал OBOZREVATEL, Леонид Кравчук поддержал упрощенное предоставление украинского гражданства россиянам, подвергшимся политическим преследованиям, и иностранцам, воевавшим на Донбассе.

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Персона
Леонид Кравчук
Место
Украина
Теги
ядерное оружие санкции политика оружие
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коршун федот
коршун федот
А тактичні комплекси? Та то таке. Кравчук! Де найбільший в Європі Чорноморський флот?
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Нахрена попу баян, а нищему лохлу ядерное оружие? Во-вторых, вы же сплошь невменько. С вас же станется и применить. Не, обезьяна хороша в клетке и с бананом в руке, а не с гранатой.
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