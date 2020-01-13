Зеленский тайно встретился с человеком Путина? Зачем президент улетел в Оман и что обсуждал

Президент Украины Владимир Зеленский отдыхал в роскошном отеле на берегу Омана. Именно эта новость попросту взорвала все украинские СМИ 5 января. Ведь, помимо скандала, Зеленский еще и не смог вовремя отреагировать на катастрофу с украинским самолетом Boeing.

В этой истории есть много странных случайностей, которые могут указывать и на то, что президент Украины провел на берегу арабской страны переговоры с руководством России по Донбассу.

Что на самом деле делал Зеленский в первые дни 2020 года и как это отразится на Украине – разбирался OBOZREVATEL.

Российский след?

Поездка Владимира Зеленского была очень странной. Сразу по нескольким причинам:

Оман достаточно далеко от Украины и не является популярным курортом. Лететь только в одну сторону туда как минимум 7 часов с пересадкой. К тому же эта страна неспокойная и нестабильная.

Если взять во внимание официальную версию, мол, визит является государственным, то возникает еще больше вопросов. Почему Зеленский летел с семьей и за свой счет? Почему не было никаких анонсов, а местная пресса молчала об этом? Какие интересы Украины в Омане и чего визит произошел в первых числах 2020 года в такой секретности?

Кто конкретно входил в состав делегации, кроме помощника президента Андрея Ермака?

Сколько примерно длится перелет из Киева в Оман Tickets.Ua

Вопросов на самом деле можно составить еще больше, а вот ответов то не так то и много, если бы ни одно "но" – российский самолет, который также находился в те дни в столице Маскате.

Ориентировочно 6 января журналисты заметили очень интересную деталь. В Оман прилетел частный самолет Bombardier с номером 9H-VJN, которым пользуется народный депутат, кум Владимира Путина Виктор Медведчук. Борт прилетел в страну как раз в те дни, когда там находился и украинский лидер.

Исходя из открытых данных flightradar24, другой самолет бизнес-джет Bombardier с номером 9H-VJN прибывает в Оман из Москвы (посадка в 00:16 GST, 8 января). Через 12 часов самолет Виктора Медведчука вылетает из Маската прямиком в Москву.

Бизнес-джет Bombardier с номером 9H-VJN в свою очередь отвозит Зеленского в Киев (вылет из Омана в 21:03 GST, 8 января. С момента катастрофы МАУ прошло около 18 часов).

Самолет Медведчука летит в Оман Роман Синицин

Очень интересная чреда событий. И довольно неожиданно, что одновременно в столицу (напомним, что для украинских и российских интересов это не ключевое государство) прилетают частные самолеты. В сети уже возник целый ряд предположений на этот счет.

Одна из самых реальных и интересных версий – на встречу с Владимиром Зеленским прилетела делегация из Москвы при посредничестве Виктора Медведчука. Возглавлял Кремлевскую команду помощник Путина Владислав Сурков, который курирует в Кремле украинский вектор и псевдореспублики “Л/ДНР”.

Что могли обсуждать на встрече

Как рассказали OBOZREVATEL на условиях анонимности сотрудники силовых органов, спецслужбы всех стран следят за высшими чиновниками или политиками, которые приезжают на территорию государства.

“Следят за всеми, так как это работа спецслужб, быть в курсе, зачем политики третьих стран приезжают на их территорию. В этом нет ничего плохого, и это не такой уж секрет. Как я понимаю, Оман эта та страна, которая не так сильно контролируется американскими спецслужбами, именно поэтому встреча могла быть выгодна в первую очередь россиянам.

Для них вопрос безопасности для переговоров был очень важен, и, к слову, Москва имеет там постоянное посольство, а Киев нет”, – подчеркнул собеседник. К слову, расстояние от посольства РФ до отеля, где находился Зеленский, можно преодолеть за 25 минут на автомобиле.

Расстояние между посольством и отелем Скриншот

Директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future Анатолий Амелин считает, что встреча могла быть именно с Сурковым, так как он отвечает за украинский вектор в Кремле.

"Могли обсуждать "особый статус" Донбасса, проведение местных выборов и интеграцию "нового" Донбасса на условиях Москвы уже этим летом. Фото Зеленского могли слить российские спецслужбы для усиления давления, чтобы был более уступчивым", – резюмировал Амелин.

Также эксперт допускает, что украинский самолет МАУ в Тегеране могли сбить специально, чтобы повысить ставки в переговорах с Зеленским. Но проверить и поверить в это, конечно, достаточно сложно.

Еще одна интересная деталь. В сети обсуждают фотографию Зеленского в местном отели. И на этот счет есть две разные версии.

Первая – в сеть слили свои же, из Офиса президента. К примеру, журналист Иван Жеведь уверяет, что рука на фотографии может принадлежать первому помощнику Сергею Шефиру. Поэтому кадр делали специально и осознанно, поэтому он так оперативно попал в руки нужному СМИ. Детально версию можно изучить здесь.

Сравнение браслетов Шефира и фото Иван Жеведь

Вторая – фото сделали спецслужбы России для давления на Зеленского. Главный плюс версии – поездка в команде Зе не освещалась и была частной. После публикации фото в СМИ Офис президента в панике начал оправдываться. Ситуативно нашли политиков из Омана, все это оформили в виде государственного визита. Все вышло странно и полутайно, что явно не выгодно для команды президента.

Каждая из версий имеет право на существование и особо не имеет прямого значения. Главный вопрос – если президент действительно встречался с Сурковым, то к чему они пришли во время встречи. Не исключено, что говорили они о будущем Донбасса.

Смотрите видео по теме:

Как сказано выше, Владислав Сурков куратор украинского вопроса в Кремле. Не считая Владимира Путина, он был одной из ключевых фигур во время “нормандской встречи” в Париже и является пока чуть ли не его правой рукой.

Могли обсуждать будущие шаги Украины в контексте Донбасса. Стороны еще в декабре договорились провести следующий раунд переговоров в марте-апреле 2020 года, но только при условии реальных движений в вопросе по Донбассу. В том числе и от Украины. Речь идет о целом комплексе вопросов – отвод вооружения, возможная амнистия боевиков, контроль за границей, местные выборы в ОРДЛО и особый статус для Донбасса.

Какие-то сподвижки по этим вопросам Украине нужно сделать в ближайшие месяцы, если в ОП хотят как-то двигаться по Донбассу. К слову, во время недавнего визита канцлера Германии Ангелы Меркель, риторика по Донбассу полностью повторяет этот тезис - в ЕС хотят, чтобы Украина следовала Минским соглашениям.

Путин прямо сказал, что с Меркель обсудили Украину и пришли к общим позициям. Закон об особом статусе, по мнению Путина, "должен стать бессрочным".

Встреча Путина и Меркель в Москве 11 января

"Необходимо закрепить особый статус Донбасса в украинской Конституции, что также отражено в Минских соглашениях", – сказал он. "По обоюдному мнению, Минские соглашения остаются безальтернативной основой для нормализации ситуации на юго-востоке Украины", – заявил Путин.

Меркель же добавила, что на встрече с президентом России они говорили и о "нормандском формате". По ее словам, в Париже все проблемы решить не смогли, но в результате провели обмен пленными и договорились о режиме прекращения огня.

Эти шаги Меркель назвала правильными. Путин в свою очередь сказал: "Важно, что конкретные задачи, поставленные в ходе наших недавних встреч в "нормандском формате", воплотились в жизнь".

Первый результат встречи с Сурковым (если она все же и была), можем наблюдать уже в ближайшие недели. Вероятно, именно по итогам переговоров Офис президента и будет готовить свои наработки по Донбассу.

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