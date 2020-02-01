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1 февраля • обновлено в 21:33
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От порноактрисы к няням: всплыло красноречивое видео с Зеленским об Украине

5.5т
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В сети красноречивым роликом напомнили, насколько кардинально изменилась риторика президента Владимира Зеленского с периода его актерской карьеры в "Квартале 95" и во время выступления на экономическом форуме в Давосе в январе 2020 года.

Так на видео, опубликованном на странице ragu_li в Instagram, идет нарезка фраз Зеленского во время очередного выпуска "Квартала", где он называет Украину "нищей" и "героиней немецких фильмов для взрослых", а также просит не вкладывать в страну инвестиции.

Параллельно в ролике есть вставки из его выступления в Давосе, где он уже призывает инвестировать в Украину (чтобы посмотреть, видео, доскрольте до конца).

"Что такое Украина и почему в нее сегодня выгодно выбрасывать свои деньги? Извините, вкладывать!", "Вы даете нам свои средства, а мы их вам потом не возвращаем!", "У нас новый уровень экономики! Мы дошли до этого уровня – он называется "попрошайничество"!, "Украина напоминает актрису из немецких фильмов для взрослых – готова принять в любом количестве с любой стороны!" – говорил актер Зеленский в "Квартале".

От порноактрисы к няням: всплыло красноречивое видео с Зеленским об Украине

"Мы предлагаем всем стать акционерами успеха новой Украины ..", "Наша философия превратить свои проблемы на собственную силу ...", "Мы сегодня недоинвестированные и недолюбленные ..." – говорил уже президент Зеленский в Давосе.

"Люди, которые все еще активно отстаивают квартальное "чувство юмора" и скетчи Зеленского, хотя, думаю, даже сам Зеленский уже понял, как сам себе насрал на голову сценками, что теперь удивительно переплетаются с реальностью. Не забывайте, во все, что вы ляпаете когда-то, возможно, впоследствии придется вступить", – отметил автор поста.

Напомним, выступая на экономическом форуме в Давосе, Зеленский заявил, что Украина становится стабильным и предсказуемым рынком со значительными возможностями для расширения бизнеса. Он сообщил, что страна готова говорить с крупными западными партнерами по инвестированию. Он отмечал, что уже готова программа Investment nanny, благодаря которой каждому инвестору, которая приведет в Украину 100 млн долларов, правительство обеспечит отдельный контракт с государством.

Есть люди, которые все еще активно отстаивают квартальный "чувство юмора" и скетчи Зеленского, хотя, думаю, даже сам Зеленский уже понял, как сам себе насрал на голову сценками, что теперь удивительно переплетаются с реальностью. Не забывайте, во все, что вы ляпаете когда, возможно, впоследствии придется вступить. . # рагули # Зеленский # зеленский # зепрезидент2019 # квартал95

Публикация от Рагу.ли (@ragu_li)

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети нашли видео выступления бывшего комика и нынешнего президента Украины Владимира Зеленского на шоу "Вечерний квартал". Во время миниатюры он пародировал Петра Порошенко, который провел отпуск на Мальдивских островах.

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Назвал неньку "нищей 6лядью"? В чем он ошибся?
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Ну так украина нищая страна, которая клянчит у всех деньги. Что он не так сказал ?
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Юг Руси
Юг Руси
Шотоа я не понял ... Обсос за - Зе? Или против? )))))
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Юг Руси
Юг Руси
Dehtyaryov Ilya, это давно всем известно! )))
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Юг Руси, ну одно сказать можно точно, обос на подсосе у порошка
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