От порноактрисы к няням: всплыло красноречивое видео с Зеленским об Украине

В сети красноречивым роликом напомнили, насколько кардинально изменилась риторика президента Владимира Зеленского с периода его актерской карьеры в "Квартале 95" и во время выступления на экономическом форуме в Давосе в январе 2020 года.

Так на видео, опубликованном на странице ragu_li в Instagram, идет нарезка фраз Зеленского во время очередного выпуска "Квартала", где он называет Украину "нищей" и "героиней немецких фильмов для взрослых", а также просит не вкладывать в страну инвестиции.

Параллельно в ролике есть вставки из его выступления в Давосе, где он уже призывает инвестировать в Украину (чтобы посмотреть, видео, доскрольте до конца).

"Что такое Украина и почему в нее сегодня выгодно выбрасывать свои деньги? Извините, вкладывать!", "Вы даете нам свои средства, а мы их вам потом не возвращаем!", "У нас новый уровень экономики! Мы дошли до этого уровня – он называется "попрошайничество"!, "Украина напоминает актрису из немецких фильмов для взрослых – готова принять в любом количестве с любой стороны!" – говорил актер Зеленский в "Квартале".

"Мы предлагаем всем стать акционерами успеха новой Украины ..", "Наша философия превратить свои проблемы на собственную силу ...", "Мы сегодня недоинвестированные и недолюбленные ..." – говорил уже президент Зеленский в Давосе.

"Люди, которые все еще активно отстаивают квартальное "чувство юмора" и скетчи Зеленского, хотя, думаю, даже сам Зеленский уже понял, как сам себе насрал на голову сценками, что теперь удивительно переплетаются с реальностью. Не забывайте, во все, что вы ляпаете когда-то, возможно, впоследствии придется вступить", – отметил автор поста.

Напомним, выступая на экономическом форуме в Давосе, Зеленский заявил, что Украина становится стабильным и предсказуемым рынком со значительными возможностями для расширения бизнеса. Он сообщил, что страна готова говорить с крупными западными партнерами по инвестированию. Он отмечал, что уже готова программа Investment nanny, благодаря которой каждому инвестору, которая приведет в Украину 100 млн долларов, правительство обеспечит отдельный контракт с государством.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети нашли видео выступления бывшего комика и нынешнего президента Украины Владимира Зеленского на шоу "Вечерний квартал". Во время миниатюры он пародировал Петра Порошенко, который провел отпуск на Мальдивских островах.

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