"От олигарха до водителя!" Зеленский записал мощное обращение к украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам с просьбой звонить на гарячую линию НАБУ, если им предлагают взятку или "откат".

Видеообращение появилось на официальной странице президента в Facebook. Он дал обещание работать честно и попросил у украинцев "шаг навстречу" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу доконца).

"Путь Украины к успеху – это дорога с двусторонним движением Мы, как власть, будем работать честно, но нам нужен и ваш шаг навстречу. Мы не сможем возродить экономику, если люди не будут платить налоги. Это касается каждого – от олигарха до водителя такси. Мы не сможем победить коррупцию, если вы будете закрывать на нее глаза или становиться участником распила государственных средств", – заявил президент.

Владимир Зеленский Скриншот

Он добавил телефон горячей линии НАБУ и пообещал, что правоохранительные органы будут реагировать на обращения граждан и наказывать.

"Мы никогда не преодолеем коррупцию, если вы будете закрывать на нее глаза. Требуют взятку? Предлагают "откат"? Пожалуйста, не молчите! Обращайтесь на горячую линию НАБУ - 0800503 200. Каждый из вас может начать менять страну уже сегодня!", – сказал Зеленский.

"Давайте помнить, что Европа начинается не с государственной границы, Европа начинается с окурка, который летит в помойку, с пристегнутого ремня безопасности, с оплаченных коммунальных услуг и налогов, с ответа "нет", когда вашей фирме предлагают на тендере "нагнуть" государство", – отметил Зеленский.

Как писал OBOZREVATEL, украинцы обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием не допустить капитуляции Украины перед Россией в ходе переговоров "нормандской четверки".

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