Остановить войну: Зеленский с главами МИД Германии и Франции обсудили план по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский и главы МИД Германии Гайко Маас и Франции Жан-Ив Ле Дриан провели встречу, в ходе которой обсудили вопрос восстановления мира на Донбассе.

Как передает пресс-служба главы государства, в четверг, 30 мая, стороны обсудили особую роль Нормандского формата в урегулировании ситуации на востоке Украины.

Участники встречи обменялись мнениями об условиях и дальнейших шагах для активизации переговорного процесса по Донбассе. Глава государства также отметил, что его приоритет - возвращение всех украинских пленных.

"Хочу еще раз поблагодарить президента Франции Эммануэля Макрона за поздравления с победой на выборах и за встречу еще до того, как я стал президентом Украины. Хочу также поблагодарить немецкую сторону за то, что у меня был очень предметный разговор с Канцлером Германии Ангелой Меркель по решению приоритетных задач на востоке Украины, прекращению войны, выполнению Минских договоренностей", - сказал Зеленский.

Представители Франции и Германии отметили прогресс, которого достигла Украина в развитии сотрудничества с Европейским Союзом и Североатлантическим альянсом и подтвердили готовность и в дальнейшем содействовать в реализации европейской и евроатлантической политики государства и проведении реформ.

Зеленский встретился с главами МИД Франции и Германии president.gov.ua

Позже глава МИД Германии рассказал, что стороны думали над тем, как дать новый толчок Минскому процессу для прекращения войны на Донбассе, передает "Интерфакс".

Маас выразил уверенность, что мир на востоке Украины может быть установлен в рамках "нормандского формата".

"Мы договорились, что в "нормандском формате" в рамках переговоров между Францией, Германией, Россией и Украиной мы будем стараться выполнить Минские договоренности для того, чтобы был все-таки был установлен мир на востоке Украины", - сказал он.

Как передает УНИАН, глава МИД Франции заявил, что встреча с Зеленским позволяет с оптимизмом смотреть в будущее.

Он добавил, что вместе со своим немецким коллегой провели встречу с украинским президентом, чтобы "вдохновить его на осуществление высокой миссии" и "заверить его в нашей поддержке в выполнении тех больших задач, которые возложены на плечи".

Зеленский встретился с главами МИД Франции и Германии president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Зеленский также провел переговоры с сенатором США Робертом Портманом, в ходе которой обсудил политическую ситуацию в Украине, борьбу с коррупцией и урегулирование конфликта на Донбассе.

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