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"Оппоблок" перед выборами в Раду объединился с 4 партиями

2.3тЧитать материал на украинском

Политические партии "Оппозиционный блок", "Партия мира и развития", "Наши", " Відродження" и "Доверяй делам" объединились перед внеочередными выборами в Верховную Раду.

Об этом в Facebook сообщил заместитель главы фракции "Оппоблока" Александр Вилкул.

"Мы объединились! Партии "Оппозиционный блок", "Партия мира и развития", "Наши", "Відродження" и "Доверяй делам". Мы идем на выборы вместе, чтобы восстановить мир, экономику и вернуть людям достаток. Мы проведем реальную децентрализацию и отменим антинародные "реформы". Реализовать это можем только мы", – сказано в сообщении.

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Подписание меморандума объединенных партий произошло в Киеве на Парковом мосту. Кроме Вилкула, на мероприятии также присутствовали нардепы Вадим Новинский,, Евгений Мураев, мэр Харькова Геннадий Кернес, Борис Колесников и другие.

"Мы заявляем о намерении провести в ближайшее время объединительный съезд, на котором будет создана организационная структура с единым партийным руководством. Объединенная политическая партия примет участие в досрочных парламентских выборах в июле 2019 года", – отмечается в меморандуме.

"Оппоблок" перед выборами в Раду объединился с 4 партиями

Скриншот

"Оппоблок" перед выборами в Раду объединился с 4 партиями

Скриншот

"Оппоблок" перед выборами в Раду объединился с 4 партиями

Скриншот

"Оппоблок" перед выборами в Раду объединился с 4 партиями

Скриншот

"Оппоблок" перед выборами в Раду объединился с 4 партиями

Скриншот

"Оппоблок" перед выборами в Раду объединился с 4 партиями

Скриншот

"Оппоблок" перед выборами в Раду объединился с 4 партиями

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" будет участвовать во внеочередных парламентских выборах 21 июля, не объединяясь с "Оппозиционным блоком".

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персоны
Александр ВилкулГеннадий КернесБорис КолесниковЕвгений МураевВадим Новинский
Место
УкраинаКиев
Теги
Оппозиционный блокПартия "Наши"ВідродженняПартия развития УкраиныПартия "Доверяй делам"Верховная Рада Украины
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