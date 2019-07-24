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"Опекают ф*шисты": Захарова набросилась с обвинениями на Украину

4.1т Читать материал на украинском

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова набросилась на украинцев, обвиняя их в национализме и провокациях против Кремля на международной арене.

Истерический пост разметила она на своей странице в Facebook.

Поводом для этого стало задержание двух граждан Италии и одного гражданина Швейцарии в рамках ведущегося в северных областях Италии антитеррористического расследования. Как выяснилось, они воевали на стороне сепаратистов на Донбассе.

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"Это цирк!" Захарова закатила Украине истерику из-за пойманного пропагандиста

Мария Захарова

Мария Захарова

DW

При этом, вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что "помог обнаружить арсенал оружия, сообщив спецслужбам о поступающих в его адрес угрозах от группы украинских радикалов".

За это и зацепилась Захарова, заявив, что к делу якобы причастен украинский нацгвардеец Виталий Маркив, несправедливо осужденный в Италии к 24 годам тюрьмы за причастность к убийству фотографа Андреа Роккелли.

"А последовавшие заявления украинской стороны как из рога изобилия оросили информационные поля. Посол Украины в Италии Евгений Перелыгин в эксклюзивном интервью итальянскому журналу "Формике" сказал буквально следующее: "Судебный процесс против Виталия Маркива и вынесенный ему приговор – доказательство широкомасштабной российской операции на итальянской территории по дискредитации сопротивления Украины агрессии со стороны России", – написала Захарова.

Она также возмутилась заявлениями российского журналиста Аркадия Бабченко и бывшего лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша о игре "Италии на стороне России" и о том, что наемники, которые воевали на Донбассе, должны ответить.

"Все ещё не верится, на краю какой адской пропасти хочется написать "стояла", но суеверно оставлю "стоит" Украина? Или туман рассеялся и стали проступать коричневые оттенки местного национализма, который много лет воплощали в жизнь карательные отряды, ставшие частью вооруженных сил страны, и режим, опекаемый ф*шиствующими элементами? Ой, забыла: #ихтамнет", – высказалась Захарова.

"Как международное сообщество что-то заметит, если ему его же СМИ преподнесли историю с оружейными арсеналами как обнаружение схрона "пророссийских элементов Донбасса"? Мы же помним эти чудесные заголовки Евроньюс и остальных "честных" западных агенств", – огрызнулась она.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Летом 2017 года в аэропорту Болоньи был арестован 29-летний украинский военный, служащий Национальной гвардии Виталий Маркив.

  • Бойца обвинили в причастности к смерти итальянского фотографа Андреа Роккелли и его переводчика, россиянина Андрея Миронова, которые погибли 24 мая 2014 года в Славянске в результате минометного обстрела.

  • Маркив категорически опровергал выдвинутые обвинения. По данным тогдашнего первого вице-премьера Виталия Яремы, Роккелли убили террористы: в тот момент у ВСУ на горе Карачун, с которой якобы велся обстрел, вообще не было минометов.

  • 12 июля украинского нацгвардейца приговорили к 24 годам заключения.

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Темы
Российско-украинский конфликт российская пропаганда
Персона
Мария Захарова
Место
Россия
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
В сравнении с такими Машками, Юлиус Штрайхер это редактор "Пионерской зорьки" , а не газеты Дер Штюрмер )))))
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
манька облигация опять кокса нанюхалась
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Mega Death
Mega Death
Политика самое грязное дело. Всё войны начинались с провокаций. Надо смириться с неизбежностью оной и жить спокойно, не вникая в этот бред)) Воспринимая любые заявления лишь как элементы игры, на которую простой человек повлиять не в состоянии.
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