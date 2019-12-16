"Главное, что мы начали общаться" (с).

Они вырезают из наших ребят внутренние органы. Вот такой плевок в сегодняшнее украинское лицо - нате, не обляпайтесь. И ты еще вчера знал, что им ответят. Пусть негласно. Пусть об этом где-то будет маленькое незаметное сообщение. Или полноценное заявление с фотографиями и именами, на каждой международной площадке, чтобы об этом слышал весь "уставший" мир, которому ты, "не уставший", будешь снова и снова о себе напоминать. Ты знал, что "наверху" поддержат, потому что за своих стоят горой.

Они дают нашим детям в оккупации в руки оружие. Против нас. И тебе всегда было не все равно. Потому что в твоем сознании есть вещи намного важнее сегодняшнего информационного шума. А этот шум сегодня - пустой и бессмысленный.

Они глумятся над нашей "Небесной сотней" - "она придумана!" Ты знал - что нет. Но сегодня тебе говорят, что и война, по сути, придумана. А может и не было никакого агрессора? И эти ветераны с волонтерами просто так взяли в руки оружие?

Они унижают наших героев - "националисты не дают договариваться!" И ты наблюдаешь, как их "гасят". Одного за другим, как будто это кому-то пообещали.

Они не видят нас сильными. Не видят независимыми. Не видят успешными. Впрочем, как и всех, кто имеет с ними общую границу. В то время как сами не так и сильны. Сами не так и успешны. "Величия" нет, они просто блефуют!

Они нас ненавидят, и это елейное "давайте как раньше", "дорогие х@хлы" - до очередной аннексии очередного куска твоей территории.

Но "главное, что мы начали общаться..." (с)

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