Главная Новости
Мова Язык
Блоги Мир

/ Новости политики

Омбудсмен РФ внезапно прибыла в Киев: цель засекречена

1.6т Читать материал на украинском

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова прибыла в Киев.

Она пробудет в столице Украины один день, 23 августа, сообщает пресс-служба посольства России в Украине.

Татьяна Москалькова

Татьяна Москалькова

Известия

"Сегодня ночью Татьяна Николаевна вылетела в Киев, находится сейчас там", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе омбудсмена.

Вместе с тем в пресс-службе отметили, что о цели визита омбудсмена в Киев им не известно.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская сторона подтвердила информацию на счет возможного обмена пленными с Украиной в ближайшее время.

Обмен может состоятся до конца августа - в 28-29 числах. Стороны обсуждают схему обмена 33 на 33.

По непроверенным данным, украинский омбудсмен Людмила Денисова уже находится в России.

Среди тех, кого могут вернуть Украине - Владимир Балух, Павел Гриб, Николай Карпюк, Станислав Клых и Александр Кольченко, а также кого-то из пленных моряков.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Украинские политзаключенные в России" на OBOZREVATEL.

Тема
Украинские политзаключенные в России
Персона
Татьяна Москалькова
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
9
2
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
В России это вооще неитересно..куда и зачем эта тетка полетела
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...