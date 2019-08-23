Омбудсмен РФ внезапно прибыла в Киев: цель засекречена

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова прибыла в Киев.

Она пробудет в столице Украины один день, 23 августа, сообщает пресс-служба посольства России в Украине.

Татьяна Москалькова Известия

"Сегодня ночью Татьяна Николаевна вылетела в Киев, находится сейчас там", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе омбудсмена.

Вместе с тем в пресс-службе отметили, что о цели визита омбудсмена в Киев им не известно.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская сторона подтвердила информацию на счет возможного обмена пленными с Украиной в ближайшее время.

Обмен может состоятся до конца августа - в 28-29 числах. Стороны обсуждают схему обмена 33 на 33.

По непроверенным данным, украинский омбудсмен Людмила Денисова уже находится в России.

Среди тех, кого могут вернуть Украине - Владимир Балух, Павел Гриб, Николай Карпюк, Станислав Клых и Александр Кольченко, а также кого-то из пленных моряков.

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