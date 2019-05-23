"Одни сериалы заканчиваются, а наш продолжается": в ЦИК сделали важное заявление о досрочных выборах в Раду

Избирательный процесс на внеочередных выборах в Верховную Раду начнется 24 мая, на следующий день после публикования указа президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом на брифинге 23 мая сообщила глава ЦИК Татьяна Слипачук. Она подчеркнула, что указ уже был опубликован в газете "Урядовий кур'єр" (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Некоторые сериалы заканчиваются, я имею в виду "Игру престолов", а наш с вами продолжается", – отметила она во время брифинга.

При этом Слипачук подчеркнула, что обжалование указа Зеленского о роспуске Рады Верховным Судом не может остановить избирательный процесс. Внеочередные выборы состоятся в любом случае.

Зеленский и Верховная Рада, иллюстрация obozrevatel

Глава ЦИК также обратила внимание, что по действующей системе закупок комиссия не успеет подготовиться к внеочередным выборам.

Как писал OBOZREVATEL:

21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады VIII созыва и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля.

Позже он провел консультации с парламентскими фракциями по роспуску Рады, о котором заявил во время своей инаугурации.

22 мая Верховная Рада отказалась рассматривать законопроект президента Зеленского об изменении системы выборов народных депутатов.

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