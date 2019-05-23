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"Одни сериалы заканчиваются, а наш продолжается": в ЦИК сделали важное заявление о досрочных выборах в Раду

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Избирательный процесс на внеочередных выборах в Верховную Раду начнется 24 мая, на следующий день после публикования указа президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом на брифинге 23 мая сообщила глава ЦИК Татьяна Слипачук. Она подчеркнула, что указ уже был опубликован в газете "Урядовий кур'єр" (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Некоторые сериалы заканчиваются, я имею в виду "Игру престолов", а наш с вами продолжается", – отметила она во время брифинга.

При этом Слипачук подчеркнула, что обжалование указа Зеленского о роспуске Рады Верховным Судом не может остановить избирательный процесс. Внеочередные выборы состоятся в любом случае.

Зеленский и Верховная Рада, иллюстрация

Зеленский и Верховная Рада, иллюстрация

obozrevatel

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Глава ЦИК также обратила внимание, что по действующей системе закупок комиссия не успеет подготовиться к внеочередным выборам.

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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Все попали в котел Коломойского.
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