Главная Новости
22 октября • обновлено в 17:35
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Одна из выгодных возможностей!" Шведский экономист рассказал, зачем Путину Донбасс

3.5т Читать материал на украинском

Президент России Владимир Путин не может определиться, как ему действовать на оккупированном Донбассе, но он рассматривает эту территорию Украины как одну выгодных возможностей.

Такое мнение высказал шведский экономист, старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд в своем блоге для "Нового времени". По его словам, РФ за несколько лет повысила военные расходы, на нее повлияли финансовые санкции, а доходы населения граждан значительно снизились.

"Путин в сложной ситуации. Я уверен, что он еще не решил, что делать с Донбассом, но это одна из возможностей, на которую он явно смотрит", – отметил экономист.

Шведский экономист рассказал, зачем Путину Донбасс

Шведский экономист рассказал, зачем Путину Донбасс

Аслунд отметил, что, несмотря на финансовую ситуацию в России, руководство страны сосредоточено на накоплении капитала в руках небольшой группы. Специалист добавил, что именно так было за времен генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, только сейчас "воруют больше".

Новости
Путин уходит с Донбасса? Появился важный сигнал

По словам экономиста, глава РФ копит резервы: они уже составляют $530 млрд, но люди от этого ничего не имеют и живут еще беднее, а "Единая Россия" теряет поддержку.

"Он не готов совершать реформы, потому что это ослабит его автократию, но он может выйти из Донбасса, и это автоматически избавит его от санкций", – подытожил Аслунд.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперт "Украинского института будущего" Илия Куса заявил, что главной угрозой для Украины в переговорах с Россией по Донбассу является установление на территории ОРДЛО особого статуса, чего и добивается президент РФ Путин.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Персона
Владимир Путин
Место
Украина
Тег
Донбасс
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
10
Смешно
5
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
филипп филипыч
филипп филипыч
а про крым иностранные эксперты даже рта уже не открывают)
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel