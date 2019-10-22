"Одна из выгодных возможностей!" Шведский экономист рассказал, зачем Путину Донбасс

Президент России Владимир Путин не может определиться, как ему действовать на оккупированном Донбассе, но он рассматривает эту территорию Украины как одну выгодных возможностей.

Такое мнение высказал шведский экономист, старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд в своем блоге для "Нового времени". По его словам, РФ за несколько лет повысила военные расходы, на нее повлияли финансовые санкции, а доходы населения граждан значительно снизились.

"Путин в сложной ситуации. Я уверен, что он еще не решил, что делать с Донбассом, но это одна из возможностей, на которую он явно смотрит", – отметил экономист.

Шведский экономист рассказал, зачем Путину Донбасс

Аслунд отметил, что, несмотря на финансовую ситуацию в России, руководство страны сосредоточено на накоплении капитала в руках небольшой группы. Специалист добавил, что именно так было за времен генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, только сейчас "воруют больше".

По словам экономиста, глава РФ копит резервы: они уже составляют $530 млрд, но люди от этого ничего не имеют и живут еще беднее, а "Единая Россия" теряет поддержку.

"Он не готов совершать реформы, потому что это ослабит его автократию, но он может выйти из Донбасса, и это автоматически избавит его от санкций", – подытожил Аслунд.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперт "Украинского института будущего" Илия Куса заявил, что главной угрозой для Украины в переговорах с Россией по Донбассу является установление на территории ОРДЛО особого статуса, чего и добивается президент РФ Путин.

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