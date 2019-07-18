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Одиозный суд дал отмашку: ЦИК обязали зарегистрировать Онищенка кандидатом в нардепы

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Шестой апелляционный админсуд обязал ЦИК зарегистрировать кандидатом на внеочередные выборы в Верховную Раду Украины беглого нардепа и олигарха Александра Онищенко.

Об этом сообщил представитель "Платформы прав человека" Александр Бурмагин на своей странице в Facebook.

Александр Онищенко

Александр Онищенко

"Украинская правда"

В частности, указанным решением суд обязывает ЦИК зарегистрировать Онищенко кандидатом в депутаты от "Социалистической партии Украины", отметил активист, опубликовав соответствующие документы.

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Решение суда по Онищенко

Решение суда по Онищенко

Facebook Александра Бурмагина

Решение суда по Онищенко

Решение суда по Онищенко

Facebook Александра Бурмагина

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Персона
Александр Онищенко
Место
Украина
Тег
ЦИК
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