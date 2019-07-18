Одиозный суд дал отмашку: ЦИК обязали зарегистрировать Онищенка кандидатом в нардепы

Шестой апелляционный админсуд обязал ЦИК зарегистрировать кандидатом на внеочередные выборы в Верховную Раду Украины беглого нардепа и олигарха Александра Онищенко.

Об этом сообщил представитель "Платформы прав человека" Александр Бурмагин на своей странице в Facebook.

Александр Онищенко "Украинская правда"

В частности, указанным решением суд обязывает ЦИК зарегистрировать Онищенко кандидатом в депутаты от "Социалистической партии Украины", отметил активист, опубликовав соответствующие документы.

Решение суда по Онищенко Facebook Александра Бурмагина

Решение суда по Онищенко Facebook Александра Бурмагина

Как сообщал OBOZREVATEL:

одиозный нардеп и олигарх Александр Онищенко получил судебное решение о том, что он якобы не скрывается от украинского правосудия в Европе, а представляет страну на спортивных соревнованиях.

Центральная избирательная комиссия обжаловала решение суда по регистрации беглого нардепа Онищенко кандидатом на внеочередных выборах в Раду.

ЦИК снова отказала скандальному Онищенко идти в ВРУ.

Верховный суд Украины признал законным отказ ЦИК зарегистрировать олигарха Онищенко на выборы в Раду, закрыв для него путь в депутаты.

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