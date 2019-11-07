"Обвиняют в военных решениях": в США обеспокоены преследованием Порошенко

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер намекал представителям Офиса президента о том, чтобы они отказались от идеи уголовного преследования пятого президента Петра Порошенко.

Об этом стало известно из публикации закрытых свидетельств поверенного в делах США в Украине Вильяма Тейлора перед Конгрессом, которые опубликовала "Европейская правда".

Тейлора попросили вспомнить обстоятельства встречи, которую он и Курт Волкер имели 14 сентября с советником президента Зеленского Андреем Ермаком.

Уильям Тейлор, Петр Порошенко

"Посол Волкер намекнул Ермаку и этом другому украинцу – его фамилия Новиков (речь идет, вероятно, о внештатном советнике Зеленского Игоре Новикове), что было бы неплохо не преследовать пятого президента Порошенко. Ведь были данные и даже действия, свидетельствующие, что команда Зеленского собирается преследовать Порошенко по целому ряду вопросов, например, из-за инцидента в Керченском проливе. Президента Порошенко обвиняли в военных решениях, которые он тогда принял", - сказал Тейлор.

Курт тогда отметил, что надо идти вперед, а не преследовать Порошенко.

По словам Тейлора, после этого Ермак и Новиков получили свои мобильные телефоны и показали фотографии своих родственников, на которых брат и двоюродный брат, которые были убиты или ранены в Донбассе.

"Они показали это Курту и мне, сказав: Порошенко в этом виноват. У них на эмоциональном уровне глубокая злость на Порошенко. Это – одна из вещей, мотивирующих атаки и судебные дела на Порошенко, но не единственная. Были и другие. Олигарх Коломойский, о котором я упоминал ранее, тоже имеет зуб на Порошенко", - сказал посол.

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