Вже декілька ЗМІ сьогодні звернулись до прес-служби Комітету з питань транспорту за моїм коментарем щодо ситуації навколо обшуків, які вчора проводили ГПУ та СБУ в офісі ПАТ "УЗ".

Зі свого боку, як Голова Комітету з питань транспорту, маю зазначити: ця новина не здивувала. На жаль. У Комітету давно вже накопичилось чимало гострих запитань до нинішнього керівництва "УЗ". Зокрема:

- Що зроблено керівництвом "УЗ", аби мінімізувати марні втрати підприємства – з одного боку – й забезпечити якісний та безперебійний рух перевезень – з іншого?

- Чому з року в рік не виконується стратегічний план по ремонту та модернізації рухомого складу?

- Чому понині залишається гострою та незакритою проблема браку тяги (бо ж контракт з "General Electric", про який кричать вже понад місяць, як бачимо, аж ніяк не рятує ситуацію)? Де ініціатива керівництва "УЗ" по залученню приватної тяги? Чи ми знову будемо спостерігати повний коматоз на залізниці ближче до жнив та опалювального сезону? І дороги, які не ремонтуються місяцями, бо до них не можуть дістатись потяги з сипучими, так і залишаться з дірками на зиму?

- Чому ситуація з безпекою на "УЗ" з року в рік лише погіршується – як і інтенсивність використання залізничного транспорту та якість обслуговування (про що свідчить, зокрема, показники Європейського індексу продуктивності залізничних систем). Натомість, шокуюча статистика смертельних випадків на рейках "УЗ" лише росте (8-10 осіб щотижня гинуть під колесами потягів).

- Чому не відповідають насправді винні, що допускають порушення безпекового законодавства на "УЗ" - у тому числі при технічному обслуговуванні та ремонті рухомого складу – натомість цапом-відбувайлом стає черговий "стрілочник"?

- Коли, врешті, буде поборено нинішню важку й неповоротку систему управління та функціонування, що працює на "УЗ" ще з пострадянських часів? Яка вся просякнута корупційними схемами незаконного збагачення та тотальної безвідповідальності?

- Що зробив нинішній очильник підприємства за останній час, щоб змінити ситуацію? Які дії застосував проти корупції? До речі, нагадаю: саме з ініціативи Комітету з питань транспорту нещодавно з'явився припис НАЗК щодо відсутності на підприємстві антикорупційної програми та відсутності боротьби з корупційними ризиками.

- Чому рішення та рекомендації Комітету з питань транспорту щодо реформування "УЗ" виконуються лише частково, або ж ігноруються в принципі?

Відповідей на ці запитання ми не маємо. Втім, плануємо отримати хоча б на частину з них. 16 травня у Комітеті відбудеться засідання, яке буде присвячене стану справ на ПАТ "УЗ", а також буде розглянуто законопроект № 7316 Про залізничний транспорт, який вже опрацьовано Комітетом.

Сподіваємось, почуємо від керівництва "УЗ" чимало цікавого.

А щодо обшуків на "УЗ" та у їх контексті прізвища Сергія Михальчука й – у зв'язку з цим – щодо моєї начебто причетності до ситуації – вважаю за необхідне нагадати: Сергій Михальчук очолює пасажирський напрямок на "УЗ". Саме той напрямок, про позитивні зрушення на якому вже понад рік з гордістю говорять не лише очильник ПАТ "УЗ", а й прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Якось не дуже складається.

Втім, новина про обшуки активно поширилась ще вчора по обіді по десятках ЗМІ. Й що цікаво - її текст співпадав в багатьох різних виданнях – слово в слово. Як це й буває в певних випадках.

Щодо суті справи: вважаю, що слід дочекатись офіційного повідомлення ГПУ. Оскільки йдеться про кримінальне провадження. Та - від керівництва ПАТ "УЗ", від якого поки що не з'явилося розгорнутого офіційного коментаря – крім повідомлення про те, що керівництво сприяє проведенню слідчих дій.

Сподіваюсь, слідство розставить всі крапки над "і", виявить порушення та порушників, якщо такі є, та покарає останніх.

А керівництво ПАТ "УЗ" своєю чергою має таким чином організовувати виробничий процес, щоб порушення, про які нині йдеться, були просто неможливими.