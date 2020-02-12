Обмен воды для Крыма на Донбасс: Арахамия оправдался за скандальный компромисс

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал свое скандальное заявление о компромиссе по подаче воды в аннексированный Крым в обмен на вывод войск России из Донбасса.

Своей позицией в среду, 12 февраля, он поделился на странице в Facebook. По словам политика, приходиться оправдываться "за то, чего не было".

"В нашей фракции никогда не поднимался вопрос о восстановлении водоснабжения в Крым. Наша позиция была и остается неизменной – Автономная Республика Крым является незаконно аннексированной частью Украины, восстановления суверенитета над которой мы будем добиваться всеми законными способами", – подчеркнул Арахамия.

Арахамия оправдался за скандальный компромисс по Крыму Фокус

Нардеп заверил, что идея о возобновлении поставок воды на полуостров в обмен на вывод российских войск из Донбасса, якобы не его.

"Если вы внимательно посмотрите эфир, то увидите, что такую ​​постановку вопроса озвучил ведущий и спросил, какое мое личное мнение по этому поводу. Вы можете в этом сами убедиться, посмотрите это видео 05 мин 07 сек", – открестился он от заявления.

"Вопрос был сформулирован так, что альтернативных вариантов не существует, и я ответил, что буду считать это достаточным компромиссом. И трижды! повторил, что это моя личная позиция", – акцентировал он.

По словам Арахамии, вопрос компромиссов – очень сложный. "Кто-то считает, что пусть лучше льется вода, чем проливается кровь солдат. Кто-то с этим категорически не согласен. Но все мы точно согласны с тем, что хотим лучшего будущего для своей страны, но не за счет уступок в вопросе суверенитета и территориальной целостности", – пояснил он.

"Сегодня, когда я не в прямом эфире, я скажу, что за таким якобы простым вопросом как вода, стоит серьезное юридическое и дипломатическое содержание. И на него нельзя ответить за 30 секунд на ток-шоу. И пусть это будет для меня наукой на будущее", – продолжил он.

"Отдельно хочу принести извинения гражданам Украины, переселенцам, крымчанам, которых могли оскорбить мои слова, даже несмотря на то, что они были вырваны из общего контекста и на самом деле были трактовкой предположений, озвученных не мной. Я рос в Николаеве, крымчане – наши соседи. Я очень люблю Крым, и мы никогда не допустим любых форм легализации незаконной аннексии наших территорий. Крым был, есть и будет частью Украины", – резюмировал политик.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее глава бюджетного комитета Верховной Рады, народный депутат от партии "Слуга народа" Юрий Аристов озвучил идею зарабатывать, продавая воду в аннексированный Крым.

Имея в виду полуостров, он сказал о продаже "в Россию", однако потом исправил свою ошибку.

Позже он заявил, что вопрос продажи воды в Крым больше не обсуждается.

Арахамия, делая заявление о возможности компромисса с водой для полуострова, подчеркивал, что это его личное мнение.

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